DAZN, scoppia la polemica: criticati i costi della nuova offerta

La nota piattaforma streaming sta pubblicizzando una nuova offerta, però non convince i tifosi: ecco i dettagli.

Il costo per seguire il calcio in tv o streaming in Italia è sempre oggetto di discussioni. Comprensibilmente, i tifosi si lamentano della spesa eccessiva da sostenere. Chi sostiene una squadra che gioca nella coppe europee non può limitarsi all’abbonamento a DAZN, che consente di vedere tutte le partite della Serie A. Serve abbonarsi anche a Sky Sport, senza dimenticare che Prime Video trasmette in esclusiva una partita di Champions League nella serata di mercoledì e potrebbe essere necessario abbonarsi anche a quella piattaforma.

Nel prossimo weekend riparte il massimo campionato italiano e DAZN nelle scorse ore ha comunicato il lancio di una nuova offerta: MyClub Pass. Questo pacchetto dà la possibilità a ogni tifoso di sottoscrivere un abbonamento per guardare solo le partite di Serie A di una singola squadra. Un tipo di proposta che tanti fan avevano auspicato in questi anni nella speranza di poter spendere meno soldi rispetto a quelli previsti per il pacchetto completo delle partite.

DAZN MyClubPass: i dettagli del nuovo piano

Il nuovo piano è sottoscrivibile dal 18 al 31 agosto, salvo proroghe o altre promozioni e potranno usufruirne tutti i tifosi che non hanno un abbonamento DAZN attivo, i nuovi clienti e i fan che hanno un abbonamento Goal o Sports. Permette di guardare DAZN su due dispositivi connessi alla stessa rete internet. Il problema di MyClubPass è il costo.

La nota piattaforma streaming ha annunciato che esistono due opzioni:

piano annuale di 12 mesi con pagamento anticipato in un’unica soluzione di 329 euro (mensilmente corrisponderebbe a 27,42 euro di spesa)

(mensilmente corrisponderebbe a di spesa) piano annuale con pagamento in 12 rate mensili di 29,99 euro al mese.

Leggendo queste cifre, sui social network si sono scatenate critiche da parte di tantissimi tifosi. C’è chi evidenzia che il prezzo sia troppo alto per guardare solo 4 partite al mese. L’abbonamento DAZN Full che permette di guardarle tutte costa 34,99 euro al mese con l’abbonamento annuale a pagamento mensile e diventano 29,91 con l’abbonamento annuale con pagamento unico di 359 euro. Senza dimenticare, che con TIMVISION c’è la possibilità di avere DAZN Full, Infinity+ e Amazon Prime a 19,99 euro mensili per i primi 5 mesi e poi a 34,99 per i restanti 7.

L’idea di creare MyClubPass è sicuramente positiva e apprezzabile, perché non sono pochi coloro che guardano solo le partite della propria squadra del cuore. Però il prezzo sembra un po’ troppo alto e l’iniziativa di DAZN rischia di essere un flop rispetto alle aspettative dell’azienda. Partire con un importo più basso, ad esempio di 20 euro, avrebbe probabilmente generato reazioni più positive e anche più abbonamenti. Vedremo se ci saranno novità.