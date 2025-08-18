Il Milan ha detto sì, cessione in Serie A ad un passo

I rossoneri sono pronti a venderlo in Serie A: Tare ha detto sì all’offerta, ma il giocatore non è ancora convinto. I dettagli

Siamo entrati nell’ultima fase del calciomercato. Il Milan il grosso l’ha fatto, adesso deve lavorare su due questioni: l’acquisto dell’attaccante e le cessioni. Sono ore molto calde per l’uscita di Noah Okafor, entrato in campo ieri contro il Bari nell’ultimo quarto d’ora: lo svizzero ha fatto molto bene in questa Pre Season (miglior marcatore della squadra) e si è messo in vetrina. Non a caso, è finito nel mirino del Leeds, l’avversario del Milan nell’amichevole di dieci giorni fa: è piaciuto molto agli inglesi che hanno deciso di fare un’offerta ai rossoneri a titolo definitivo per 20 milioni, l’affare dovrebbe andare in porto nelle ultime ore. Ci sono poi altri giocatori in uscita: per Samuel Chukwueze non sono arrivate offerte e anche per Musah non ci sono aggiornamenti dopo le voci su Napoli e Nottingham Forest. Le situazioni più complicate sono però quelle di Ismael Bennacer, che è tornato nel mirino del Marsiglia, e di Yacine Adli, entrambi fuori rosa.

Dal Milan al Sassuolo, il giocatore non è convinto

L’algerino non è mai tornato a Milanello dopo la fine del prestito in Francia. Non è stato riscatto perché l’OM ha ritenuto troppo alta la cifra per l’acquisto, ma De Zerbi è ancora interessato all’acquisto: le parti stanno trattando per trovare un accordo sulla somma ma anche sulla formula (i rossoneri vorrebbero cederlo a titolo definitivo). Per quanto riguarda Adli, invece, c’è una squadra che lo vorrebbe anche subito.

Come confermato oggi dalla Gazzetta dello Sport, il Sassuolo ha fatto una proposta d’acquisto per il centrocampista francese. Un’offerta che sembra convincere anche il Milan, ma non il giocatore stesso, che non ha ancora aperto al trasferimento in Emilia Romagna. Al momento l’ex Bordeaux si sta allenando con il Milan Futuro: non ha mai lavorato con Allegri e con la prima squadra perché è fuori dal progetto. Rientrato dal prestito alla Fiorentina, il centrocampista non è stato riscattato anche lui per via di una cifra ritenuta troppo alta. Adesso cerca nuova sistemazione, ma non sono arrivate proposte concrete (si era parlato anche per lui di Qatar e Arabia Saudita). I rossoneri vogliono risolvere il prima possibile: il rischio è nuovi casi alla Origi, cioè giocatori a libro paga ma fuori rosa. Vedremo quali saranno i prossimi sviluppi in merito a queste due intricate vicende.