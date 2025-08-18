Okafor, accordo con un’altra squadra: ecco la richiesta del Milan

Il futuro dello svizzero potrebbe essere lontano da Milano: ecco gli ultimi aggiornamenti sul suo futuro.

Noah Okafor non è mai stato considerato incedibile, però dopo il deludente prestito al Napoli ha lavorato sodo per convincere Massimiliano Allegri. In queste settimane di preparazione e amichevoli ha cercato di dimostrare di poter essere utile al progetto del nuovo allenatore del Milan.

Tuttavia, il probabile arrivo di un nuovo attaccante ridurrebbe inevitabilmente lo spazio a sua disposizione. Allegri sta giocando con il modulo 3-5-2 e con questa disposizione tattica lui sarebbe una delle due punte. Gli piace giocare in un attacco a due, più che da esterno offensivo, potrebbe essere una risorsa preziosa per il tecnico rossonero. Ma una sua partenza non va esclusa, dipenderà dalle offerte che arriveranno.

Calciomercato Milan, Okafor in Premier League?

Per l’ex Salisburgo sono arrivate richieste sia dalla Serie A sia dall’estero, ma finora nessuna proposta ha convinto. Il Milan non vuole fare regali e non accetta la formula del prestito con diritto di riscatto.

Secondo quanto rivelato dal giornalista Luca Bianchin de La Gazzetta dello Sport, Okafor avrebbe raggiunto un accordo contrattuale con il Leeds United. Il club inglese vuole accelerare e assicurarsi il giocatore a titolo definitivo. Il Milan non ha ancora detto sì e sta riflettendo su questa operazione.

Nei giorni scorsi è trapelato che la società rossonera valuta lo svizzero almeno 20 milioni di euro. Da capire quanti soldi metterà sul tavolo il Leeds United, squadra che il Milan ha affrontato in amichevole poco tempo fa. Si tratta di una neopromossa della Premier League che intende salvarsi, evitando un’altra retrocessione nella Championship.

Okafor potrebbe essere un ottimo innesto per la squadra allenata da Daniel Farke, che durante il calciomercato estivo ha visto già arrivare un calciatore dalla Serie A: Jaka Bijol. Il difensore sloveno ha giocato nell’Udinese nelle scorse stagioni e si è trasferito in Inghilterra per circa 18 milioni di euro. Era stato accostato anche a squadre italiane, però il Leeds United ha messo sul tavolo l’offerta più convincente e lo ha portato in Premier League.

Per Okafor si erano fatti avanti concretamente anche il Bologna e il Fenerbahce, ma con offerte considerate non accettabili. Non rimane che attendere le prossime ore per capire se la trattativa con il Leeds United sarà destinata a decollare oppure no.