Svolta Milan, via libera per l’attaccante: arriva per 20 milioni

La cessione di Okafor può essere una svolta in casa Milan per l’arrivo dell’attaccante: pronta l’offerta da 20 milioni

Il mercato in entrata del Milan è strettamente legato a quello in uscita. Non a caso, tutti gli acquisti, anche di questa sessione, sono arrivati solo dopo qualche cessione. L’ultima è quella di Malick Thiaw al Newcastle: coi 40 milioni incassati, Igli Tare ha chiuso prima per De Winter, sostituto naturale del tedesco, e poi Zachary Athekame. Adesso si cerca un attaccante: Rasmus Hojlund è la prima scelta e anche la trattativa più avanzata, nelle ultime ore c’è stata una frenata ma la società continua a lavorare coi Red Devils e con l’entourage del giocatore per arrivare ad una soluzione. Come annunciato ieri da Tare prima di Milan-Bari, ci sono anche altre opzioni. Fra queste anche Nickolas Jackson del Chelsea, per il quale sono stati fatti i primi sondaggi ad inizio luglio. Ma il vero nome che metterebbe d’accordo tutti è quello di Dusan Vlahovic, in uscita dalla Juventus e molto apprezzato dai dirigenti e anche da Allegri (che lo ha allenato alla Juventus).

Milan, ora il bomber è più vicino: i dettagli

La Juventus sta facendo di tutto per liberarsi di Vlahovic e del suo clamoroso ingaggio da 12 milioni. Fino ad ora, però, nessuna trattativa concreta: il Milan è l’unica squadra che si è fatta viva sul serio, senza però mai affondare il colpo. Tare vuole aspettare gli ultimi giorni di agosto per un prezzo e una formula ancor più vantaggiose, ma tutto dipende anche dalla volontà del giocatore di abbassarsi, e di molto, lo stipendio.

Nelle ultime ore però potrebbe arrivare la svolta. A proposito di cessioni: Noah Okafor è adesso ad un passo dal Leeds per l’importante cifra di 20 milioni per un trasferimento a titolo definitivo. Lo svizzero, che ha fatto molto bene in questa Pre Season, non ha mai avuto possibilità di restare: il Milan con lui aveva solo un obiettivo, cioè monetizzare, e ci sta riuscendo. Aumenta così a dismisura l’incasso dei rossoneri in questa sessione di mercato. I 20 milioni incassati per l’ex Salisburgo potrebbero essere quindi utilizzati per l’acquisto immediato del bomber: quella cifra basta a convincere la Juventus a vendere Vlahovic, che ha un contratto in scadenza fra un anno. L’affare coi bianconeri potrebbe quindi prendere corpo nelle prossime ore. Se non dovesse arrivare il via libera dal Manchester United per Hojlund, ecco il possibile assalto definitivo al serbo.