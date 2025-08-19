Accordo raggiunto, affare da 21 milioni: il Milan chiude un’altra cessione

Il club rossonero ha definito un’altra vendita, nelle prossime ore il volo e l’iter visite-firme per il giocatore: le ultime news.

Manca sempre meno alla fine della sessione estiva del calciomercato e il Milan sarà ancora protagonista. C’è un nuovo attaccante da comprare e i tifosi sono impazienti di vedere chi sarà. Inoltre, non è escluso l’acquisto di un nuovo difensore centrale. E se dovesse partire Yunus Musah, potrebbe arrivare anche un centrocampista.

A proposito di partenze, ieri i rossoneri hanno salutato definitivamente Marko Lazetic, trasferitosi in Scozia all’Aberdeen. Era uno di quei calciatori completamente fuori dal progetto come Yacine Adli, Ismael Bennacer e Divock Origi, che Igli Tare sta ancora cercando di piazzare. Un lavoro difficile, soprattutto a causa degli stipendi elevati dell’ex Empoli e dell’ex Liverpool.

Milan, addio Okafor: i dettagli dell’affare

In queste ore il Milan è riuscito a definire un’altra cessione, quella di Noah Okafor al Leeds United. Lo svizzero non ha fatto male nelle partite estive, però non è mai stato considerato incedibile. Massimiliano Allegri ha apprezzato alcune sue prestazioni, senza dichiararlo comunque intoccabile. Per la giusta offerta sarebbe partito. Ed è arrivata.

Come spiegato da Sky Sport, i club hanno trovato l’accordo per 21 milioni di euro, bonus compresi. Questa cifra consentirà al Milan di fare una plusvalenza a bilancio. Era stato comprato per 15,5 milioni di ero dal Salisburgo nel calciomercato estivo 2023. In questo momento è in corso lo scambio di documenti tra le parti, poi Okafor volerà in Inghilterra per svolgere le visite mediche e firmare il nuovo contratto.

Lo svizzero nella scorsa stagione ha giocato prima nel Milan e poi nel Napoli, al quale era stato ceduto in prestito oneroso con diritto di riscatto. L’esperienza in maglia azzurra è stata completamente anonima: arrivato in condizione fisica non ottimale, non è poi riuscito a conquistare la fiducia di Antonio Conte. Poche presenze, pochi minuti in campo, 0 gol, 0 assist. Nessuna chance di vederlo riscattato dal Napoli, che lo ha restituito ai rossoneri.

Ora Okafor è pronto per una nuova avventura in Premier League, il campionato migliore del mondo e dunque uno stimolo importante per la sua carriera. Il Leeds United è una squadra neopromossa che lotterà per la salvezza e l’ex Salisburgo dovrà dare il massimo per evitare una nuova retrocessione in Championship.