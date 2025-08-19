Dall’Arsenal al Milan, ritorno di fiamma: nuovo difensore per Allegri

Un altro colpo in difesa dopo De Winter è possibile? Il Milan ha fatto un sondaggio per un ritorno di fiamma dalla Premier

Il mercato del Milan non è ancora finito. Al gong mancano dieci giorni e Igli Tare vuole regalare a Massimiliano Allegri un altro attaccante perché ad oggi il reparto è composto dal solo Santiago Gimenez come centravanti puro. Sappiamo che il tecnico vuole trasformare Rafael Leao in un attaccante (avvicinandolo alla porta esattamente come stava provando a fare Paulo Fonseca l’anno scorso) ma sa bene quanto sia importante avere anche uomini d’area di rigore soprattutto in certe partite e contro certi avversari.

Su Gimenez non sembra esserci così tanta fiducia, ecco quindi la ricerca di un nome importante. La pista Hojlund si è raffreddata, occhio sempre a Dusan Vlahovic che sta scalando nuovamente le gerarchie. Ma attenzione perché il mercato del Milan potrebbe presentare anche altre sorprese che riguardano altri reparti. Un difensore in più ad Allegri non dispiacerebbe, considerando che al momento ha solo quattro centrali a disposizione, e c’è un’occasione di mercato molto interessante che arriva dalla Premier League.

Il Milan ci riprova: sondaggio per un ex Serie A

Il nome lo conoscete benissimo perché ha giocato in Serie A e, da quando è andato in Premier League, è stato più volte accostato ai rossoneri negli scorsi anni. Stiamo parlando di Jakub Kiwior, ex difensore dello Spezia, che con i Gunners non ha trovato molto spazio e anche adesso sembra tagliato fuori dalle idee di Mikel Arteta. Secondo quanto riportano in Inghilterra, il suo nome sarebbe sul taccuino di due squadre, e una di queste sarebbe proprio il Milan.

I rossoneri avrebbero quindi fatto un sondaggio per Kiwior insieme al Porto, allenato da quest’anno da Francesco Farioli. Il polacco è un vero jolly della difesa: può ricoprire qualsiasi ruolo, che si giochi a tre o anche a quattro. Ricopre il ruolo di terzino sia a destra che a sinistra ma è anche un centrale; inoltre, in caso di difesa a tre, si può considerare un ottimo braccetto su entrambi i lati. Insomma, un’opzione molto interessante e non da oggi: Kiwior è stato vicino al Milan più volte in passato e chissà se questa possa essere la volta giusta. Il polacco al momento è con l’Arsenal ma fuori dal progetto tecnico, un’offerta di prestito con diritto di riscatto potrebbe convincere i londinesi a lasciarlo partire. Vedremo se questa indiscrezione troverà sviluppi o se anche stavolta si concluderà con un nulla di fatto.