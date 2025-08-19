Il Milan ha scelto il nuovo bomber: è lui il nome che mette tutti d’accordo

I rossoneri, dopo settimane di valutazioni, sembrano aver scelto il primo obiettivo per l’attacco: il colpo è adesso più vicino

Il Milan vuole completare il calciomercato entro questa settimana. Igli Tare vorrebbe dare ad Allegri la rosa definitiva entro la gara di sabato contro la Cremonese valida per la prima giornata di Serie A. Per farlo, è necessario aggiungere alla squadra un innesto in attacco. Ad oggi, c’è il solo Santiago Gimenez a disposizione: un altro centravanti serve non solo per una questione numerica ma anche per caratteristiche, visto che il messicano non sembra convincere a pieno l’allenatore. Non a caso, nella partita col Bari nel preliminare di Coppa Italia gli è stato preferito Rafael Leao da punta (l’ex Feyenoord è entrato solo dopo l’infortunio del portoghese).

La scorsa settimana le trattative per Rasmus Hojlund sembravano avanzare in maniera piuttosto spedita, con il sì del Manchester United al prestito con diritto di riscatto. Le resistenze del giocatore e l’inserimento di altre squadre hanno complicato l’affare. Il Napoli, ad esempio, dopo l’infortunio di Romelu Lukaku, ci sta provando seriamente. E questo ha allontanato il danese dai rossoneri. Ecco quindi tornare con forza un’altra idea nella testa di Tare e anche di Allegri.

Il Milan ha scelto l’attaccante, tutto su di lui

Non è più una novità l’interesse del Milan per Dusan Vlahovic, confermato ufficialmente anche da Tare prima di Milan-Bari. Il direttore sportivo rossonero infatti ha detto in maniera piuttosto chiara che il serbo è un obiettivo per l’attacco, così come ce ne sono anche altri, ma in questo momento, con le complicazioni per Hojlund e anche per Nickolas Jackson del Chelsea (che sembra vicino all’Aston Villa), potrebbe diventare il primo obiettivo.

La fine del mercato si avvicina e aumenta la necessità della Juventus di sbarazzarsene. Vlahovic è sul groppone dei bianconeri a cifre clamorose: 12 milioni a stagione e con un contratto in scadenza a giugno 2026. Al momento, il serbo ha rispedito al mittente tutte le proposte ricevute. Nella sua testa c’è solo il Milan, con la consapevolezza che dovrà ridursi, e di molto, l’ingaggio. In questi ultimi giorni di agosto, i bianconeri potrebbero finalmente aprire a formule e costi più vantaggiosi, ma ora Tare ha a disposizione anche i 20 milioni del Leeds per Okafor. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, “Vlahovic è il nome che facciamo da inizio mercato per l’attacco rossonero, il nome che tutti all’interno del mondo Milan preferiscono per caratteristiche, qualità, voglia e fame di gol e di rivincita, è sicuramente Vlahovic. Contatti sempre costanti tra le parti“. Un’altra conferma che l’affare sta prendendo sempre più corpo.