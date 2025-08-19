Tegola Leao e primi problemi per Allegri: svelata l’entità dell’infortunio

L’infortunio di Leao contro il Bari sta portando Allegri a fare dei ragionamenti per la formazione contro la Cremonese

Buona la prima per il Milan contro il Bari nel preliminare di Coppa Italia. I rossoneri hanno portato a casa la vittoria e la qualificazione agli ottavi della competizione: affronteranno il Lecce di Francesco Camarda ed Eusebio Di Francesco, che hanno avuto la meglio invece contro la Juve Stabia (allenata da quest’anno da Ignazio Abate, un’altra vecchia conoscenza dei rossoneri). La vittoria è arrivata per due a zero grazie ai gol dei soliti: a sbloccare il risultato è stato Rafael Leao dopo pochi minuti, ed è la prima volta da quando è in Italia che è riuscito a segnare il primo gol della stagione della sua squadra. Un gol di testa su cross di Tomori, utilizzato da Allegri in questa inedita posizione di terzino bloccato. Purtroppo però la sua partita dell’ex Sporting Lisbona e Lille è durata pochissimo: qualche minuto dopo la rete, Leao ha chiesto il cambio per aver sentito un indurimento del polpaccio. Per evitare qualsiasi problema, Allegri ha preferito sostituirlo subito. Ad oggi, dopo due giorni, il giocatore non ha ancora fatto gli esami. Li farà oggi, e queste sono le prime sensazioni.

Infortunio Leao, le ultime in vista di Milan-Cremonese

Leao stamattina si è sottoposto agli esami: Infortunio Leao: trauma elongativo al polpaccio destro. Non sarà a disposizione per la partita contro la Cremonese e verrà valutato giorno per giorno in vista della trasferta di Lecce. Allegri quindi non potrà schierarlo dal primo minuto contro la Cremonese, gara valida per la prima giornata di campionato, in programma sabato alle ore 20:45 ancora a San Siro. Il portoghese non sarà nemmeno in panchina.

Leao è un giocatore troppo importante per il Milan e per questo c’è massima cautela sulle sue condizioni. I tempi di recupero non dovrebbero essere comunque troppo lunghi, e questo è confermato anche dalla cessione di Noah Okafor: se Tare ha dato il via libera all’uscita dello svizzero è perché ha sicuramente ricevuto rassicurazioni sul problema del portoghese, come confermato anche oggi dalla Gazzetta dello Sport. Leao salterà quindi il debutto in campionato, capiremo solo nei prossimi giorni se sarà convocato per la gara col Lecce o se, invece, non ci sarà nemmeno in quella occasione. Il primo indiziato alla sostituzione è ovviamente Santiago Gimenez, come accaduto proprio contro il Bari dopo la sua uscita.