Lo hanno messo fuori rosa: clamoroso scambio col Milan

Il giocatore è stato messo fuori rosa e ha chiesto subito la cessione: il Milan potrebbe pensarci proponendo un clamoroso scambio

Mancano circa dieci giorni alla fine del mercato. Il Milan, fino ad oggi, ha lavorato piuttosto bene: Igli Tare ha saputo rimediare ai ritardi dei primi giorni con tante e importanti operazioni. Ognuna di queste però è sempre stata legata alle cessioni. Le uscite di Reijnders, di Theo Hernandez e di Malick Thiaw hanno permesso ai rossoneri di fare gli acquisti. Adesso è vicinissima anche un’altra cessione: Okafor è atteso a Leeds nelle prossime ore per sostenere le visite mediche, ai rossoneri andranno 20 milioni che potrebbero essere reinvestiti per l’attaccante (con Dusan Vlahovic che è tornato in cima agli obiettivi).

Oltre allo svizzero, Tare deve riuscire a piazzare in pochi giorni anche altri esuberi. Musah e Chukwueze sono ancora alla ricerca di nuove sistemazioni. E ci sono come sempre anche le questioni Yacine Adli e Ismael Bennacer, rimaste irrisolte dai loro rientri dai prestiti a Fiorentina e Marsiglia. Il primo si sta allenando col Milan Futuro, il secondo non è mai rientrato a Milanello e spera fortemente in un ritorno in Francia da Roberto De Zerbi.

Caos in casa Marsiglia: idea scambio col Milan

L’allenatore italiano apprezza particolarmente le qualità di Bennacer e sarebbe ben felice di rivederlo a Marsiglia, ma a condizioni diverse rispetto a quelle pattuite a gennaio scorso per il riscatto. Benatia, direttore sportivo dei francesi, ha sempre considerato troppo alta la cifra di 12 milioni prevista nell’operazione, sarebbe ben disposto ad acquistare l’algerino ma ad una somma diversa o anche con la formula del prestito, mentre il Milan insiste per incassare almeno dieci milioni per un titolo definitivo.

In queste ore in casa Marsiglia si sta vivendo un momento di difficoltà. La sconfitta in superiorità numerica contro il Rennes ha lasciato degli strascichi e Adrien Rabiot e uno di quelli più coinvolti. Secondo le indiscrezioni che arrivano dalla Francia, l’ex Juventus sarebbe arrivato allo scontro con il compagno di squadra Rowe. Entrambi sono stati messi fuori rosa da De Zerbi: l’esterno offensivo è stato accostato alla Roma mentre Rabiot ha già chiesto la cessione. Ecco quindi che nasce una clamorosa idea. Bennacer potrebbe tornare al Marsiglia e, chissà, si potrebbe pensare anche ad uno scambio secco con uno dei giocatori che ha avuto il rendimento più alto con Allegri alla Juventus. Vedremo se questa clamorosa ipotesi prenderà corpo. Per il Milan è complicato a prescindere. Rabiot guadagna più di 4 milioni e non è più giovanissimo, inoltre a centrocampo sono già arrivati Ricci, Modric e Jashari e non è più uscito Musah.