Hojlund più vicino al Milan, nuova formula: cifre e dettagli

L’attaccante danese sembra più vicino al trasferimento in maglia rossonera: c’è stata un’accelerata nelle ultime ore.

I tifosi si aspettano un grande colpo del Milan in attacco e Igli Tare è al lavoro per accontentarli. Ma soprattutto per accontentare Massimiliano Allegri, che spera di avere al più presto il nuovo rinforzo.

In questo momento i due candidati principali per approdare a Milanello sembrano essere Dusan Vlahovic della Juventus e Rasmus Hojlund del Manchester United. Il serbo ha già lavorato con Allegri a Torino, i due hanno avuto contatti in queste settimane e la possibilità che posa arrivare in rossonero è ancora viva, anche se finora non si sono verificate le condizioni economiche giuste. Da non escludere una permanenza alla Juve per poi andarsene l’estate prossima a parametro zero, dopo la scadenza del contratto.

Mercato Milan, affare Hojlund: le ultime novità

Per quanto riguarda Hojlund, il Milan non è l’unico club interessato. Si sono fatti avanti alcuni della Premier League e anche il Napoli, che sta valutando una serie di nomi per sopperire all’infortunio che terrà fuori Romelu Lukaku per circa 3 mesi.

Oggi La Gazzetta dello Sport scrive che il Milan ha deciso di accelerare per Hojlund. Inizialmente si era parlato di un prestito oneroso con diritto di riscatto, ma la formula non convinceva il giocatore, che preferiva una cessione a titolo definitivo. Adesso è emersa la possibilità di accordarsi per un obbligo di riscatto che scatterebbe al verificarsi di determinate condizioni. Una soluzione che potrebbe soddisfare tutte le parti.

Milan e Manchester United erano già d’accordo sulla formula precedente, a maggior ragione quella nuova permetterebbe di concludere positivamente l’operazione. Serve il via libera finale di Hojlund, che potrebbe finalmente dire sì. Le parti sono in contatto costante, anche oggi ci saranno dei dialoghi per cercare di arrivare a un accordo totale.

Tra prestito oneroso e riscatto potrebbe essere un affare da 40 milioni di euro, cifra minima che il Manchester United aveva fissato anche per necessità di bilancio. Il danese era stato acquistato per circa 74 milioni di euro più 10 di bonus, i Red Devils vogliono evitare una minusvalenza a bilancio e raggiungeranno l’obiettivo se il Milan comprerà il cartellino a fine stagione.

Hojlund aveva pensato di rimanere a Manchester nonostante l’arrivo di Benjamin Sesko dal Lipsia, però Ruben Amorim e la dirigenza gli hanno fatto capire che non rientra più nel progetto e che è necessaria una sua partenza. Il Milan potrebbe essere la destinazione giusta per il suo rilancio.