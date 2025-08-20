Un ex Milan svela tutto: “Volevo Kean in rossonero”

Un ex allenatore milanista racconta che aveva richiesto l’acquisto del bomber della Fiorentina in passato: il retroscena.

La campagna acquisti del Milan è ancora incompleta, manca un centravanti. I principali candidati ad approdare alla corte di Massimiliano Allegri sono Rasmus Hojlund del Manchester United e Dusan Vlahovic della Juventus. Ma occhio anche a eventuali sorprese.

Improbabile che possa essere Moise Kean la sorpresa, dato che la Fiorentina valuta 55-60 milioni di euro il proprio attaccante. Fino al 15 luglio era esercitabile una clausola di risoluzione da 52 milioni di euro. Il giocatore è rimasto a Firenze, rifiutando offerte dall’Arabia Saudita, e per un eventuale trasferimento serviranno tanti soldi. La sensazione è che non cambierà maglia nella nuova stagione.

Un ex Milan aveva chiesto Kean: il retroscena

Il 25enne nato a Vercelli è reduce da un’ottima stagione: 25 gol e 3 assist in 44 presenze. Ha sorpreso tutti al debutto con la Fiorentina, che si è ritrovata in casa un bomber capace di dare garanzie in termini realizzativi. Il nuovo allenatore Stefano Pioli conta su di lui e si aspetta una conferma in questa stagione.

Proprio Pioli, in un’intervista al quotidiano La Repubblica, ha fatto una rivelazione interessante sul suo attuale calciatore: “Volevo Moise al Milan, anche se c’era chi parlava male di lui. Niente di vero, è un ragazzo serio che dà tutto. È un amico di Leao: due persone dal cuore grande“.

Il tecnico emiliano avrebbe voluto allenare Kean già durante la sua avventura al Milan, però non venne accontentato. Ai tempi c’erano dubbi sul giocatore, in particolare lato caratteriale. Più di qualcuno pensava che non sarebbe stato all’altezza di una piazza come Milano, visto che a Torino non aveva convinto.

Firenze si è rivelato il luogo ideale per veder sbocciare Kean, al quale probabilmente farà bene rimanere un altro anno in maglia viola. Se dovesse ripetersi ai livelli dell’ultima stagione, non gli mancherà un’occasione in una grande squadra. Intanto, Pioli se lo gode e spera di valorizzarlo al meglio.

Alla Fiorentina è arrivato anche Edin Dzeko, altro attaccante che in passato era stato cercato dal Milan. Il bosniaco ha 39 anni e viene da un’ottima esperienza al Fenerbahce (46 gol e 18 assist in 99 presenze). Può essere un valore aggiunto per Pioli, che a breve potrebbe salutare Lucas Beltran, che ha sul tavolo una interessante offerta contrattuale da parte del CSKA Mosca.