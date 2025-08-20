Milan, non è finita: clamoroso colpo di scena dopo Boniface

Il Milan ha preso Boniface dal Bayer Leverkusen in prestito con diritto di riscatto, ma non è finita: da qui a fine mercato possono ancora esserci sorprese

L’ennesima sorpresa del mercato rossonero è servita. Come accaduto con De Winter, mentre tutti parlavano di Leoni e Comuzzo, ecco Victor Boniface. Le indiscrezioni di questi giorni erano concentrate su Rasmus Hojlund e Dusan Vlahovic, con il primo che, solo pochi giorni fa, sembrava davvero ad un passo. In queste ore è cambiato tutto: prima il sondaggio per Dovbyk della Roma, poi l’assalto definitivo, con accordo già raggiunto, per l’attaccante del Bayer Leverkusen. Il Milan lo acquista in prestito con diritto di riscatto a 30 milioni: l’affare è concluso, aspettiamo nuove informazioni in merito al suo arrivo in Italia per sostenere le visite mediche e firmare il contratto.

I rossoneri proveranno ad accelerare l’iter burocratico per metterlo a disposizione di Massimiliano Allegri per la gara di sabato contro la Cremonese, valida per la prima giornata di Serie A. Un acquisto che ha colto di sorpresa tutti i tifosi e gli addetti ai lavori: un grande nome, grande protagonista della vittoria della Bundesliga del Leverkusen della stagione precedente, reduce da un anno complicato per infortuni e rapporti interni. Ma Boniface è un grande giocatore e il Milan ha fatto un acquisto da novanta. E attenzione, perché potrebbe non essere finita qui.

Milan, via Gimenez per un altro attaccante: colpo di scena

Mancano ancora dieci giorni alla fine del calciomercato e la sensazione è che ci sia spazio ancora per qualche colpo di scena clamoroso. L’arrivo di Boniface toglie spazio a Santiago Gimenez, che potrebbe scendere in campo sabato contro la Cremonese dal primo minuto per sostituire l’infortunato Rafael Leao. Eppure, non è da escludere che, da qui a fine mercato, il messicano possa andar via.

Vi abbiamo parlato più volte di una scarsa “fiducia” da parte di Allegri e della dirigenza nei confronti di Gimenez, che non convince a pieno (nonostante un buon numero di gol e un ottimo rendimento in una squadra senza capo né coda come quella di Sergio Conceicao). Acquistato a gennaio per 35 milioni, il Milan è totalmente aperto ad una cessione: se dovesse arrivare qualche proposta da 28 milioni in questi giorni, l’ex Feyenoord può partire. Può diventare un’idea per il Napoli, alla ricerca di un sostituto dell’infortunato Lukaku. Con l’addio di Gimenez, ecco il colpo di scena: il Milan potrebbe acquistare un altro attaccante. Occhio a Conrad Harder dello Sporting Lisbona, per il quale c’è bisogno di un’offerta superiore ai 20 milioni. Insomma, tutto può ancora succedere. Intanto il Milan accoglie Boniface, la ciliegina sulla torta di un mercato di alto profilo.