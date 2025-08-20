Milan, via un altro titolare? Offerta da 25 milioni, i dettagli

Ai rossoneri è arrivata un’offerta da 25 milioni per un altro titolare. Riflessioni in corso, ma la sensazione è che alla fine verrà rifiutata

Dieci giorni al gong finale del calciomercato. Il Milan deve fare poco altro per poter completare il lavoro. La priorità adesso di Igli Tare e di Allegri è aggiungere alla rosa un nuovo centravanti. L’infortunio di Rafael Leao non è troppo un problema: salterà la Cremonese e forse anche il Lecce, dopodiché potrà tornare a disposizione. Non a caso, è stato dato il via libera per la cessione di Noah Okafor al Leeds per oltre 20 milioni. I rossoneri hanno comprato bene ma sono riusciti a farlo grazie alle cessioni. Reijnders la prima e anche la più costosa; eppure, si poteva vendere ancora meglio.

Poi è arrivata quella di Theo Hernandez, passato all’Al Hilal per 25 milioni ad un anno dalla scadenza: da parte della società non c’era nessuna volontà di andare avanti, per questo si è deciso di mandarlo via alla prima occasione buona. Anche Maignan è stato ad un passo dalla cessione: è rimasto grazie al mancato accordo fra i club sulle cifre. Malick Thiaw era stato venduto al Como per 25 milioni. Fortunatamente, il tedesco ha rifiutato. Così è nata l’opportunità di venderlo al Newcastle per 40 milioni. Ci si augura che le cessioni siano finite qui, eppure è nata un’altra “opportunità”.

Offerta dall’Arabia Saudita per Fofana, i dettagli

Come riportato da Calciomercato.com, una squadra araba ha bussato alla porta del Milan per un giocatore: è Youssouf Fofana. Il club in questione è l’Al Ahli, che ha già avanzato una promessa di offerta in queste ore per provare a convincere i rossoneri. A quanto pare, la proposta è di 25 milioni. Gli arabi avevano provato prima a prendere Zakaria dal Monaco (ex giocatore della Juventus) con la stessa cifra: il francese però ha detto no, ecco quindi la virata verso Fofana.

Ma quante possibilità ci sono che l’affare vada in porto? Pochissime, per una serie di motivi. Il più importante è che Fofana ha grande considerazione all’interno del Milan, con Allegri in primis. L’allenatore lo ritiene un titolare, nonostante gli arrivi di Ricci, di Jashari e di Modric. Insomma, togliere il posto all’ex Monaco sarà tutt’altro che semplice. In secondo luogo, il Milan considera bassa l’offerta: proprio perché ritiene Fofana un titolare, la richiesta è molto più alta. In ogni caso, ad oggi ci sentiamo di escludere che il centrocampista francese possa lasciare il Milan, a meno di clamorosi colpi di scena. Non ci sono al momento molto informazioni sulle intenzioni e la volontà del centrocampista, al quale verrà sicuramente proposto un ricco contratto. Youssouf però sta bene a Milano, è felice qui e sa di essere un giocatore importante.