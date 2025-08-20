Quanto ha incassato il Milan dalle cessioni: le cifre esatte di ogni operazione, il totale è enorme

Milan protagonista del mercato soprattutto grazie alle cessioni: i rossoneri hanno incassato quasi 200 milioni, ecco tutti i dettagli

Un mercato movimento quello del Milan di questa estate. Ed era inevitabile. Dopo un ottavo posto, e con l’inizio di un nuovo progetto con direttore sportivo e allenatori diversi, era giusto cambiare qualcosa. Forse però è cambiato troppo, così come succede quasi sempre durante ogni sessione di mercato. Questo perché il Milan è alla continua ricerca di opportunità di cessione: impossibile così creare continuità. La speranza è sempre la stessa: che questa volta sia quella buona per iniziare un ciclo.

Speranza che diminuisce all’idea che in casa rossonera non esistono incedibili, anzi: ogni elemento della rosa può essere venduto al prezzo giusto, come è accaduto per Reijnders (con il prezzo che però tanto giusto non era), per Theo Hernandez e soprattutto per Malick Thiaw. A queste grosse cessioni, se ne aggiungono anche altre, così come l’ultima di Okafor al Leeds (non ancora ufficiale) per oltre 20 milioni. Con il passaggio dello svizzero in Premier League, sale a quasi 200 milioni il bottino incassato da Gerry Cardinale. Ovviamente, non tutto è stato reinvestito sul mercato (basti pensare che per sostituire Thiaw è arrivato De Winter, costato la metà).

Tutte le operazioni in uscita del Milan con cifra incassata

Ma come sono suddivisi questi quasi 200 milioni incassati? Al momento, quando mancano dieci giorni alla fine del mercato, Tare ha concluso in uscita ben 22 cessioni (23 se consideriamo anche quella di Okafor, che ha svolto ieri le visite mediche). Fra queste, tantissime operazioni secondarie più quelle importanti. La più grossa è stata ovviamente quella di Reijnders al Manchester City per 55 milioni più bonus. Subito dopo c’è Thiaw, anche lui in Premier League (al Newcastle) per 40 milioni. Ma vediamo nello specifico chi è stato venduto e a quale cifra.

Reijnders (Manchester City): titolo definitivo a 55 milioni più bonus

Camarda (Lecce): prestito con diritto di riscatto e controriscatto;

Zeroli (Monza): prestito secco;

Pellegrino (Boca Juniors): titolo definitivo a 3,5 milioni;

Theo Hernandez (Al Hilal): titolo definitivo a 25 milioni;

Emerson Royal (Flamengo): titolo definitivo a 9 milioni;

Tommaso Pobega (Bologna): prestito da 1 milione con diritto di riscatto a 7 milioni;

Lorenzo Colombo (Genoa): prestito da 1 milione con diritto di riscatto a 9 milioni;

Filippo Terracciano (Cremonese): prestito con diritto di riscatto a 3,5 milioni;

Malick Thiaw (Newcastle): titolo definitivo a 40 milioni;

Alvaro Morata (Como): prestito con diritto di riscatto a 10 milioni;

Marco Sportiello (Atalanta): titolo definitivo a 1 milione;

Pierre Kalulu (Juventus): riscattato per 14 milioni;

Lapo Nava (Cremonese): titolo definitivo;

Mattia Liberali (Catanzaro): titolo definitivo;

Warren Bondo (Cremonese): prestito secco;

Christian Comotto (Spezia): prestito secco;

Vittorio Magni (Cesena): prestito con diritto di riscatto;

Marko Lazetic (Aberdeen): titolo definitivo;

A questi aggiungiamo anche Alessandro Florenzi, Luka Jovic e Devis Vasquez ai quali è scaduto il contratto o, come nel caso del giovane portiere, è stato rescisso,.