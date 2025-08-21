Il Milan ha chiuso l’affare, che colpo: visite mediche programmate

Proprio in questi minuti il Milan ha concluso un altro affare in entrata: operazione fatta, programmate le visite mediche

Il Milan è sempre più protagonista di questo calciomercato. Dopo aver risolto altre importanti questioni, Igli Tare si è concentrato sull’ultima priorità: l’attaccante. C’è stata una seria trattativa con il Manchester United per Rasmus Hojlund, che solo pochi giorni fa sembrava davvero ad un passo. Il danese, però, non è mai stato del tutto convinto: non del Milan, ma del prestito con diritto di riscatto. L’ex Atalanta vuole una squadra che punti concretamente su di lui, ecco quindi che l’affare si è complicato anche a causa dell’inserimento del Napoli (che cerca ora un attaccante per sostituire l’infortunato Lukaku).

Per Dusan Vlahovic è sempre stata complicata a causa del suo ingaggio. Ecco quindi nascere e concretizzarsi una terza ipotesi, che è diventata anche quella definitiva: è Victor Boniface del Bayer Leverkusen. Non è un nome nuovissimo perché il suo profilo è stato accostato al Milan anche ad inizio luglio, ma poi non se n’è più parlato, fino all’accelerazione improvvisa delle scorse ore.

Milan, è fatta: Allegri ha il nuovo attaccante

L’affare Boniface si può definire del tutto concluso. Il Milan ha trovato facilmente l’accordo con il Bayer Leverkusen: è un prestito oneroso di 5 milioni più un diritto di riscatto fissato a 24 milioni. Dopodiché, oggi c’è stato un incontro con l’agente dell’attaccante nigeriano per arrivare ad un’intesa anche su contratto e stipendio. In questi minuti sono arrivati importanti aggiornamenti in merito a questa trattativa.

E’ fatta infatti per Boniface al Milan. L’accordo fra tutte le parti coinvolte è totale: l’ex Bodo Glimt sarà un nuovo giocatore dei rossoneri. Si è già attivata la macchina burocratica per il suo arrivo in Italia e per le visite mediche: Tare lo vuole mettere a disposizione di Allegri entro la prima giornata di campionato in programma sabato sera a San Siro contro la Cremonese. A meno di colpi di scena, ci riuscirà: Boniface potrebbe arrivare a Milano già nella giornata di domani, così da svolgere tutto il classico iter che lo porterà alla firma.

A quel punto potrebbe andare subito in panchina sabato sera. Ricordiamo che il Milan non avrà a disposizione Rafael Leao per un infortunio al polpaccio, al suo posto ci sarà Santiago Gimenez sul quale continuano ad esserci un po’ di dubbi: se da qui a fine stagione dovesse arrivare un’offerta, il messicano potrebbe essere venduto. A quel punto però servirebbe un altro attaccante: occhio a Conrad Harder dello Sporting Lisbona, ancora in orbita rossonera.