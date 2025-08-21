L’agente arriva in Italia: ore decisive per il gran colpo del Milan

L’agente del giocatore è in arrivo in Italia nelle prossime ore, oggi è la giornata decisiva per chiudere il grande colpo del Milan.

Le sorprese in casa Milan sono sempre dietro l’angolo. Dopo aver inseguito a lungo Hojlund del Manchester United e poi Vlahovic della Juventus, alla fine Igli Tare ha deciso di andare a prendere Victor Boniface dal Bayer Leverkusen. Un’operazione improvvisa che si sta chiudendo proprio in queste ore. Il nigeriano, che ha trascorso una stagione difficile per rendimento e per problemi fisici, dovrebbe arrivare a Milano con la formula del prestito con diritto di riscatto, la stessa che era stata proposta al Manchester United per Hojlund (e che non convinceva a pieno il giocatore).

I tedeschi hanno detto sì: fra i club l’accordo è totale, adesso manca solo l’ultimo tassello che, a meno di clamorosi colpi di scena, sarà soltanto una formalità. L’arrivo di Boniface sta facendo discutere e non poco i tifosi rossoneri, divisi fra chi si aspettava qualcosa di meglio, chi preferiva Vlahovic e chi invece è felice di questo acquisto. Senza ombra di dubbio, parliamo di un giocatore importante che, se trova la giusta continuità dal punto di vista fisico, può fare la differenza. Ma qual è l’ultimo tassello che manca per il sì definitivo?

Milan-Boniface, cosa manca per chiudere

Il Milan oggi incontrerà l’agente di Boniface, che arriverà in Italia nelle prossime ore per definire l’accordo. Il giocatore ha già detto sì alla destinazione: nell’ultima stagione ha avuto un po’ di problemi con il Bayer Leverkusen sia fisici che di rapporti. Inoltre, la squadra che ha vinto il titolo l’anno precedente è stata smantellata: Xabi Alonso è andato via e con lui anche Xhaka, Frimpong, Wirtz e Tah. Anche lui considerava quindi concluso il suo percorso nei rossoneri tedeschi.

Adesso è pronto per iniziare questa nuova avventura. Manca davvero poco per il via libera definitivo: Boniface è pronto a volare in Italia e a completare l’iter burocratico. Il Milan ha fretta perché vorrebbe chiudere la questione entro i prossimi giorni, così da mandarlo già in panchina per la partita contro la Cremonese valida per la prima giornata di Serie A. Il nigeriano attende indicazioni dal suo agente, dopodiché sarà pronto per questo importante trasferimento. La formula d’acquisto è perfetta per il Milan: potrà valutare durante l’anno il suo rendimento (e soprattutto risolvere i dubbi sulle sue condizioni fisiche) ed eventualmente acquistarlo o meno alla fine.