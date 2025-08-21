Milan, via Chukwueze: un super talento dal Brasile per sostituirlo

Il club rossonero ha messo nel mirino un giovane talento sudamericano: lo sta seguendo anche Ancelotti per la Selecao.

Il Milan ha definito la cessione di Noah Okafor al Leeds United e non ha ancora terminato le operazioni in uscita. Igli Tare spera di riuscire a liberarsi anche di Ismael Bennacer, Yacine Adli e Divock Origi.

Sulla lista dei cedibili pure Samuel Chukwueze, per il quale finora non è arrivata l’offerta giusta. Il club rossonero sta cercando di finalizzare cessioni a titolo definitivo oppure in prestito con obbligo di riscatto, il solo diritto di acquisto non basta. Per questo l’esterno nigeriano è rimasto a Milanello, nella speranza che prima o poi arrivi la proposta ritenuta idonea per il via libera al trasferimento.

Milan, un talento brasiliano per Allegri: lo “manda” Ancelotti

Tare spera di riuscire a piazzare Chukwueze nei prossimi giorni e nel frattempo sta anche valutando dei nomi per sostituirlo. Secondo quanto rivelato da Sky Sport, piace molto un giovane talento che gioca in Brasile.

Si tratta di Rayan Vitor Simplício Rocha, noto semplicemente come Rayan, 19enne esterno che milita nel Vasco da Gama. Ha un contratto che scade a dicembre 2026, pertanto il suo prezzo di cessione potrebbe non essere altissimo. È giocatore molto promettente, sembra che Carlo Ancelotti stia pensando di convocarlo nella nazionale maggiore del Brasile.

Con la sua attuale squadra 12 gol e 2 assist in 76 presenze. 9 di questi gol solo nel 2025, a testimonianza della sua crescita. Rayan sembra avere un ottimo potenziale e il Milan lo sta seguendo con grande interesse. Non c’è ancora una trattativa, potrebbe nascere nel momento in cui Chukwueze verrà ceduto.

Alto 1,85 metri, il giovane brasiliano è un esterno esplosivo, veloce, tecnico e abile nel dribbling. È mancino e dà il meglio a destra, però in alcune occasioni è stato impiegato anche a sinistra e pure da attaccante. È entrato nel settore giovanile del Vasco da Gama nel 2012, quando aveva 6 anni. L’11 giugno 2023, a 16 anni e 10 mesi (e 8 giorni), l’esordio con gol nel Brasileirao (il massimo campionato brasiliano) contro l’Internacional.

Ovviamente, più squadre europee lo hanno visionato e lo hanno inserito nella lista dei potenziali acquisti. Vedremo se il Milan saprà anticipare la concorrenza e portarlo alla corte di Allegri, con la “benedizione” di Ancelotti.