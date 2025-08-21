ML – Boniface al Milan, Roberto Brambilla: “Non è una scommessa tecnica”

Roberto Brambilla, giornalista esperto di Bundesliga, ha parlato a Milanlive de prossimo rinforzo rossonero: Victor Boniface.

Dopo i contatti per Dusan Vlahovic della Juventus, Rasmus Hojlund del Manchester United e altri attaccanti, il Milan ha deciso di virare con decisione su Victor Boniface. Già a giugno c’erano stati i primi rumors, però allora non sembravano esserci le condizioni per impostare un’operazione con il Bayer Leverkusen. Poi la situazione è cambiata.

I club hanno raggiunto un accordo sulla base di un prestito oneroso da 4-5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 25. Un buon affare, se il centravanti nigeriano non avrà problemi fisici. Ne abbiamo parlato con Roberto Brambilla, giornalista esperto di Bundesliga.

Boniface al Milan: l’intervista a Roberto Brambilla

Roberto, come descriveresti Boniface?

“È un attaccante potente fisicamente e dotato di buona tecnica. Sa dare la profondità e anche far salire la squadra. Il problema è la tenuta fisica, perché ha avuto vari infortuni. Ma quando è stato bene, Xabi Alonso lo ha sempre messo in campo. Penso che dia il meglio giocando punta unica che con un altro attaccante a suo fianco, però eventualmente può anche giocare con qualcuno che gli gira attorno“.

È un giocatore dal carattere difficile?

“Nella scorsa stagione ha litigato con il compagno di squadra Buendia durante una partita. È uno che se deve dire qualcosa, lo fa. Però non è un calciatore difficile da gestire“.

Perché il Bayer Leverkusen lo fa partire? Soprattutto a condizioni così favorevoli per il Milan.

“Il Bayer Leverkusen ha venduto tanti giocatori che hanno vinto il Meisterschale nel 2024. Ten Hag vuole una squadra diversa da quella che aveva Xabi Alonso. Se ci sono calciatori non centrali nel suo progetto e che magari potrebbero dare qualche problema se non dovessero giocare, allora vengono ceduti. Ten Hag vuole puntare su Schick come punta titolare. Comunque non stanno rifilando un pacco al Milan, anche se ovviamente c’è qualche dubbio legato al fisico”

È un centravanti che può fare la differenza in Serie A?

“Se sta bene, il suo lo fa sempre e anche bene. Ha fatto la differenza quando non ha avuto problemi fisici. Nella prima parte della stagione del Meisterschale era di fatto immarcabile, ogni palla che arrivava la metteva in rete. Ovviamente, c’era anche gente brava a metterlo nella condizione di fare gol. Quest’estate ha fatto regolarmente la preparazione con il Bayer Leverkusen, vedremo quali saranno le sue condizioni fisiche. Il Milan ha fatto una scommessa dal punto di vista fisico, però non una scommessa tecnica. Se sta bene, Boniface al Milan ci può stare tranquillamente”.