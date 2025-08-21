Svolta Musah, il Milan lo vende in Italia: destinazione a sorpresa

Musah, dopo aver sfiorato il Napoli a giugno, potrebbe continuare la sua carriera in Serie A: c’è una nuova sorprendente destinazione

Milan grande protagonista di questo calciomercato. La mano di un direttore sportivo come Igli Tare si è vista: pur essendoci ancora l’influenza della gestione precedente (De Winter è un nome cercato anche a gennaio scorso), l’ex dirigente della Lazio è stato abile soprattutto nelle uscite. In questi minuti è infatti arrivata l’ufficialità di Noah Okafor al Leeds, operazione complessiva da 21 milioni: una cifra molto importante per un giocatore che aveva fatto grande fatica negli ultimi sei mesi al Napoli.

In Pre Season aveva fatto bene, e anche contro gli inglesi stessi: da lì l’inizio della trattativa e oggi la chiusura a titolo definitivo. Altri soldi quindi nelle tasche di Furlani e di Cardinale, con gli incassi che arrivano a 200 milioni. Nessuno di questi soldi però sarà reinvestito nell’attaccante: arriverà Victor Boniface, preso in prestito con diritto di riscatto. E gli affari, in entrata e in uscita, potrebbero non essere finiti qui: occhio alle sorprese per quanto riguarda la situazione Gimenez (con il contemporaneo eventuale arrivo di un altro attaccante) ed è sempre probabile la cessione di Yunus Musah.

Nuova idea per Musah, lo vuole un club italiano

L’americano sembrava essere il primo a lasciare il Milan per una cifra importante. A giugno, infatti, a grande sorpresa, era avanzata una trattativa col Napoli per una somma intorno ai 20 milioni. La trattativa però non è andata a buon termine e il giocatore è stato anche utilizzato da Allegri in Pre Season, ma sempre con un occhio al mercato. Erano arrivati interessamenti dalla Premier League, ora si è accesa un’altra pista.

Nelle ultime ore infatti si sono accese nuove sirene dalla Serie A: l’Atalanta infatti ha fatto un sondaggio per l’acquisto di Musah. I rossoneri hanno già fatto sapere, come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, che per la cessione dell’ex Valencia è richiesta una cifra di 30 milioni. Al momento, gli orobici non sembrano disposti ad arrivare a quella somma, ma potrebbero spingersi fino ad offrire 20-25 milioni. La distanza è minima e se l’Atalanta dovesse spingersi a fare un piccolo sacrificio, il Milan potrebbe decidere di accettare. Allegri se lo terrebbe volentieri: ha infatti manifestato un gradimento per il suo profilo, così come aveva fatto per Malick Thiaw. Ma si sa, Furlani non fa ragionamenti tecnici né tattici: se arrivare l’offerta giusta, ogni giocatore sarà venduto.