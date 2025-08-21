Un innesto in difesa per completare l’opera: 3 nomi giusti per il Milan

Il Milan potrebbe completare l’opera di questo mercato con l’acquisto di un difensore centrale, ma chi? Vediamo tre nomi adatti ad Allegri.

Con Victor Boniface, il Milan ha messo dentro un elemento di grande spessore anche in attacco. Adesso è una squadra da titolo: senza ombra di dubbio, anche grazie alla non partecipazione alle coppe, Massimiliano Allegri può puntare dritto al primo posto in classifica e a contenderlo a Inter e Napoli. Antonio Conte, lo scorso anno, ci è riuscito con un materiale tecnico a disposizione molto più inferiore di quello del Milan attuale. Ogni annata è una storia a sé, è chiaro, ma sarebbe deludente non vedere i rossoneri in corsa per il titolo in questa stagione.

Boniface potrebbe aver chiuso il mercato, ma non è ancora detto: a dieci giorni dal gong finale, Igli Tare potrebbe regalare altri colpi di scena. In attacco, se dovesse uscire Gimenez, e, perché no, anche in difesa. Anzi, sono tutti d’accordo che al Milan un altro centrale servirebbe. Ma non un centrale qualunque: servirebbe un elemento di qualità e di esperienza che possa alzare il livello di attenzione. Chi potrebbe essere l’uomo giusto? Vediamo di seguito tre nomi che sarebbero perfetti per i rossoneri.

Kim Min-jae, una grossa occasione

L’opzione più suggestiva è Kim Min-jae. In uscita dal Bayern Monaco, dopo l’addio al Napoli due anni fa per oltre 50 milioni, al momento il sudcoreano sembra essere fuori dai piani di Kompany, soprattutto dopo l’arrivo a parametro zero di Jonathan Tah dal Bayer Leverkusen. Il problema è sempre lo stesso: l’ingaggio dell’ex azzurro è importante e il Milan dovrebbe fare un piccolo strappo alla regola per arrivarci. Al tempo stesso, potrebbe essere favorevole la formula considerando che il Bayern è molto interessato a lasciarlo partire. Il prestito con diritto di riscatto metterebbe d’accordo tutti.

Berat Djimsiti, un esperto di Serie A

Per la conoscenza del nostro campionato e per ricoprire tutti i ruoli della difesa anche in un’eventuale linea a tre, Berat Djimsiti potrebbe essere un’ottima soluzione. In scadenza di contratto fra un anno con l’Atalanta, potrebbe accogliere con grande entusiasmo l’idea di fare una nuova esperienza ora che si avvicina ai 33 anni. I rossoneri potrebbero prenderlo a prezzo di saldo e non ci sarebbe alcun tipo di problema di ingaggio. Può fare il perno centrale della difesa a tre ma anche il braccetto, oppure il difensore puro in una linea a quattro e, perché no, anche un terzino terzo bloccato come sta facendo attualmente Tomori.

Andreas Christensen, il profilo perfetto

Il terzo e ultimo nome è forse il migliore in assoluto. Il Barcellona sta facendo di tutto per lasciar andare Andrea Christensen, il difensore danese che non rientra nei piani di Hansi Flick oltre ad essere un ostacolo per l’iscrizione dei blaugrana di nuovi giocatori. Il Milan inserirebbe un elemento di grande spessore anche internazionale (ha giocato col Chelsea ed è un elemento importante della Nazionale danese) a pochissimo costo, sia per l’acquisto del cartellino che per l’ingaggio.