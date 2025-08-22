La missione di Allegri: 15 gol in due per dimenticare Reijnders

Allegri in conferenza stampa è stato chiaro: si aspetta un certo numero di gol da due giocatori, è così che si dimentica Reijnders

Il Milan è pronto per ricominciare. Domani i rossoneri torneranno in campo per la prima giornata di Serie A contro la Cremonese: appuntamento a San Siro alle ore 20:45. Massimiliano Allegri tornerà in panchina dopo aver saltato la gara col Bari di Coppa Italia per squalifica: l’allenatore ha parlato in conferenza stampa oggi alla vigilia del match e non ha dato grandi indicazioni per quanto riguarda la formazione. I dubbi ci sono soprattutto a centrocampo, in particolare per la presenza o meno di Luka Modric dal primo minuto.

Col Bari è entrato dalla panchina mentre con la Cremonese c’è la possibilità che giochi titolare. Ad annunciarlo è stato proprio Allegri in conferenza stampa: deciderà oggi se mandarlo in campo o meno. Il centrocampo è il reparto maggiormente rafforzato dal mercato: oltre al croato, sono arrivati anche Jashari e Ricci, che si sono aggiungi a giocatori di assoluto valore come Loftus-Cheek e Fofana. Che hanno fatto anche piuttosto bene nella Pre Season in ruoli nuovi. Da loro Max si aspetta molto: deve essere un obiettivo loro “sostituire” Reijnders.

Le parole di Allegri in conferenza

La cessione dell’olandese è stata molto dolorosa. Ad inizio giugno, prima del Mondiale per Club, Giorgio Furlani lo ha venduto al Manchester City per 55 milioni di parte fissa più bonus. Una brutta perdita perché parliamo di un centrocampista con tanti gol nelle gambe, come ha dimostrato la scorsa stagione nonostante lo zero sostegno da parte di tutta la squadra. Con i Citizens ha già regalato grande spettacolo e sarà per sempre un rimpianto, ma Allegri sa come sopperire alla sua assenza.

I gol persi di Reijnders possono essere recuperati proprio da Loftus-Cheek e da Fofana. L’allenatore in conferenza stampa è stato piuttosto chiaro su entrambi: “Loftus-Cheek e Fofana hanno fisico e tecnica: a fine anno in due devono aver fatto minimo 15 gol“. Per quanto riguarda l’inglese, sappiamo che è in grado di farlo: era arrivato in doppia cifra due anni fa con Stefano Pioli, mentre lo scorso anno ha dovuto fare i conti con tantissimi problemi fisici. Il francese, con gli arrivi di Ricci, Jashari e Modric, può tornare nel suo ruolo di mezzala, così da potersi sganciare e arrivare più facilmente in zona gol. Con loro, e con i nuovi acquisti, il Milan può provare a colmare il vuoto lasciato da Reijnders, ma non sarà semplice.