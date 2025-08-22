Lo sbarco in Italia, le visite mediche e la firma: il programma dell’arrivo di Boniface al Milan

Fatta per l’arrivo di Boniface al Milan, di seguito il programma completo che lo porterà a diventare un nuovo giocatore rossonero

Il Milan ha scelto Victor Boniface per rinforzare l’attacco. Igli Tare e Massimiliano Allegri erano alla ricerca di un nuovo profilo per il reparto offensivo. Santiago Gimenez non ha mai convinto fino in fondo e c’era la volontà di aggiungere altre caratteristiche, più idonee al calcio di Massimiliano Allegri. Per diversi giorni, i rossoneri hanno trattato col Manchester United per l’acquisto di Rasmus Hojlund: l’affare sembrava ben indirizzato, ma qualcosa poi è andato storto, col giocatore non del tutto convinto di andar via in prestito con diritto di riscatto.

Con i tanti ostacoli per arrivare a Dusan Vlahovic, il Milan ha così deciso di virare con forza verso Leverkusen per prendere Boniface. L’attaccante nigeriano, reduce da una stagione complicata per rendimento e problemi fisici, è pronto a mettersi a disposizione di Allegri e a portare le sue grandissime qualità, sia fisiche che tecniche. Con lui, il Milan è una squadra da Scudetto, o comunque può lottare per il titolo con Inter e Napoli. Di seguito, il programma completo per l’arrivo di Boniface in rossonero.

Boniface arriva oggi, il programma completo

L’arrivo di Boniface in Italia è previsto per oggi: atterrerà a Linate intorno alle ore 14:45, dopodiché andrà dritto alla clinica La Madonnina per sostenere le visite mediche. Come per ogni acquisto, sarà molto importante l’esito di tutti i controlli di routine: su di lui, infatti, alcuni tifosi sono dubbiosi a causa dei tanti infortuni in carriera, in particolare nell’ultima stagione, quindi ci sarà ancor più attenzione per le sue condizioni.

Non è prevista la sua presenza in panchina per la partita contro la Cremonese in programma domani sera a San Siro. Non riuscirà ad esserci per una questione di tempistiche: Boniface firmerà il contratto domani mattina, e quindi non potrà essere già a disposizione di Allegri per la prima gara di campionato. Ma è molto probabile che in tribuna ci sarà per vedere dal vivo la sua nuova squadra in azione. Non ci resta che attendere e sperare che andrà tutto per il verso giusto, così che Boniface potrà mettersi a disposizione già da lunedì e scendere in campo contro il Lecce. Ricordiamo formula e cifra d’acquisto: prestito oneroso da 5 milioni con diritto di riscatto a 24 milioni. Per domani, in assenza di Leao, infortunatosi al polpaccio, ci sarà Santiago Gimenez con Christian Pulisic.