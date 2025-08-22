Niente Milan, ha scelto la Francia: accordo da oltre 20 milioni

Un giocatore gradito al club rossonero proseguirà la sua carriera nella Ligue 1: ecco gli ultimi aggiornamenti di mercato.

Il Milan ha definito l’operazione riguardante l’arrivo di Victor Boniface dal Bayer Leverkusen. Una volta superate le visite mediche e firmato il contratto, sarà lui il nuovo attaccante della squadra di Massimiliano Allegri.

Affare in prestito oneroso per 4-5 milioni di euro con diritto di riscatto per altri 25 milioni di euro. Una formula con cifre abbastanza vantaggiose, considerando che a giugno-luglio si parlava di un prezzo più alto e non era immaginabile un trasferimento alle condizioni concordate da Igli Tare con il club tedesco. Adesso si attende solo l’arrivo del giocatore a Milano.

Milan, dopo Boniface un altro attaccante?

Praticamente preso Boniface, ora si tratta di capire come si muoverà il Milan nel calciomercato in entrata. Molti si aspettano l’ingaggio di un nuovo difensore, ma è anche trapelata l’eventualità di prendere un altro attaccante. Chiaramente, questo significherebbe veder partire Santiago Gimenez. In queste settimane non si è mai parlato di offerte per il nazionale messicano, però a questo punto non si può escludere nulla.

Tra i nomi menzionati per l’attacco rossonero c’era quello di Conrad Harder, 20enne danese in forza allo Sporting CP. Sperava di essere la punta titolare dopo la cessione di Viktor Gyokeres all’Arsenal, però il club ha comprato Luis Suarez dall’Almeria e nelle prime partite di campionato è stato il nuovo arrivato a giocare dall’inizio.

Quanto il Milan ha effettuato un sondaggio per Harder, ha trovato uno Sporting disposto a trattare. Tuttavia, secondo quanto rivelato in Portogallo dall’autorevole quotidiano A Bola, Harder sarebbe vicino al trasferimento al Rennes. Nonostante l’interessamento milanista, avrebbe preferito la squadra francese per avere maggiori chance di giocare titolare.

La prima offerta del Rennes è stata rifiutata, ma la fonte spiega che ne è in arrivo un’altra da oltre 20 milioni di euro che dovrebbe sbloccare definitivamente la trattativa. Nella giornata di venerdì 22 agosto i club dovrebbero definire l’accordo, poi Harder volerà in Francia per sostenere le visite mediche e firmare il nuovo contratto.

L’attaccante danese era approdato allo Sporting CP per 19 milioni di euro nel mercato estivo 2024. Ha realizzato 11 gol e 7 assist in 47 partite nella sua prima stagione con la maglia biancoverde. Adesso non vede l’ora di unirsi al Rennes, che per comprarlo sfrutterà i circa 30 milioni di euro incassati dalla cessione di Arnaud Kalimuendo al Nottingham Forest.