Un altro colpo in attacco: il Milan prepara l’offerta

Il Milan potrebbe fare un altro acquisto in attacco oltre a Boniface, i rossoneri starebbero già preparando l’offerta. Tutti i dettagli

L’acquisto di Victor Boniface potrebbe non aver chiuso il mercato del Milan. Da qui a fine agosto mancano ancora diversi giorni e tutto può ancora succedere. I rossoneri hanno scelto di prendere il nigeriano dopo le difficoltà per arrivare a Hojlund e a Vlahovic, entrambi acquisti complicati per vari problemi. Il primo voleva maggiori garanzie per il futuro: il prestito con diritto di riscatto non lo convinceva, e l’inserimento del Napoli ha cambiato un po’ le cose dopo esser stato comunque vicino ai rossoneri.

Vlahovic, invece, è sempre stata un’opportunità, ma i costi troppo alti del suo ingaggi sono sempre stati un grosso ostacolo. Arriverà così Boniface, che oggi sosterrà le visite mediche e domani firmerà il contratto. Non riuscirà ad essere a disposizione per la Cremonese, ma sarà probabilmente in tribuna per assistere alla gara. Ma l’ex Bodo Glimt potrebbe non essere l’unico arrivo in attacco, soprattutto se dovesse arrivare un’altra cessione.

Non solo Boniface, il Milan vuole un altro attaccante

Il Milan sta facendo delle valutazioni molto attente sul futuro di Santiago Gimenez. Il messicano non ha mai convinto del tutto Allegri, anche se non ci sono mai state dichiarazioni pubbliche. Anche oggi, in conferenza stampa, l’allenatore si è detto soddisfatto di come sta lavorando l’ex Feyenoord, ma la ricerca insistente di un altro attaccante è la prova che non c’è grande fiducia nei suoi confronti.

Gimenez sarà in campo inevitabilmente domani contro la Cremonese per la prima giornata di campionato per sostituire Leao, assente per l’infortunio al polpaccio accusato contro il Bari in Coppa Italia. Se da qui a fine mercato dovesse arrivare qualche offerta importante, l’attaccante messicano sarà ceduto. A riprova di questo, le continue indiscrezioni su Conrad Harder dello Sporting Lisbona. Secondo quanto filtra da Casa Milan, i rossoneri starebbero preparando un’offerta ai portoghesi per l’acquisto dell’attaccante, che ha anche ricevuto una importante proposta dal Rennes.

Harder è un classe 2005 dal talento cristallino: è un ragazzo dall’enorme potenziale che lo Sporting Lisbona potrebbe lasciar partire per una cifra intorno ai 30 milioni. Se Gimenez dovesse essere ceduto, il Milan avrebbe il budget per un altro investimento, magari a titolo definitivo, quindi per il presente ma anche per il futuro. Boniface arriva invece in prestito con diritto di riscatto per una cifra complessiva (e potenziale) di 30 milioni. Il Milan si ritroverebbe così un giocatore pronto come il nigeriano e uno da far crescere e per i prossimi anni con Harder.