Caos Boniface, così salta tutto: “Dubbi sullo stato fisico”

Le ultimissime su Boniface. L’attaccante rischia di non vestire la maglia rossonera: il punto della situazione

Sono attesi in giornata sviluppi importanti per quanto riguarda il futuro di Victor Boniface. L’attaccante ha svolto una serie di controlli medici nella giornata di ieri. Controlli che non sono bastati per ottenere il via libera alla firma sul contratto.

Oggi così continuerà – come programmato dal Milan – con altre visite, che faranno chiarezza sullo stato di saluto del giocatore. I tifosi del Diavolo sono così in attesa di novità per capire se Igli Tare e Giorgio Furlani saranno chiamati a cambiare obiettivo.

Nella giornata di ieri, Boniface è sbarcato a Milano alle 14.45, all’aeroporto di Linate Prime, prima di dirigersi alla clinica La Madonnina. Circa un’ora e mezza dopo, nuovi controlli per ottenere l’idoneità sportiva e infine ultimi esami al Galeazzi. Si aspettano sviluppi nelle prossime ore. Se tutto andrà bene, il giocatore potrà firmare e recarsi a San Siro per la prima partita della squadra di Massimiliano Allegri; in caso contrario si cercherà un nuovo attaccante.

Milan, dubbio Boniface: il punto della situazione

E’ Matteo Moretto a provare a fare chiarezza sulla situazione: “Boniface ha svolto una prima parte di visite mediche, idoneità sportiva e anche delle visite ortopediche. Il Milan vuole approfondire ancora, questa prima parte di visite non ha dato le garanzie che il Milan si aspettava. Vedremo se oggi ci saranno novità positive“.

“Il Il Milan non ha ancora deciso se procedere o meno con Boniface. Ci sono dei dubbi sullo stato fisico. Il Milan vuole vederci chiaro, oggi farà svolgere ulteriori accertamenti ancora più approfonditi a Boniface prima di decidere se sì o se no. Oggi giornata chiave”.

Così è possibile che il Milan decidi di abbandonare la pista Boniface e puntare su un altro attaccante: “Il Milan ha avuto nuovi contatti per Harder anche nelle ultime ore. Il Milan è ancora in corsa. La concorrenza è ampia, ci sono anche altri due club, non solo il Rennes. Harder sta cercando di capire se ci sono i margini per aspettare il Milan e per andare al Milan”. Difficile, invece, che si riapra la pista Hojlund che sembra promesso sposo del Napoli. Da tenere viva, invece, l’idea Dusan Vlahovic, che nelle ultime ore di mercato potrebbe accettare la proposta rossonera.