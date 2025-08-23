Milan-Boniface, arriva la scelta finale: l’annuncio di Tare

Le ultime notizie sul Milan. Parla il Direttore sportivo dei rossoneri prima del calcio d’inizio della sfida contro la Cremonese

Prima a San Siro in campionato per Igli Tare, che ai microfoni di DAZN ha fatto il punto della situazione sul calciomercato.

Il Direttore sportivo dei rossoneri ha parlato anche delle sue sensazioni, alla prima in casa in Serie A con il Diavolo: “Sono molto emozionato come chiunque ha indossato questa maglia. Lavorare per questa società per me è un grande sogno. Allo stesso tempo so cosa vuol dire lavorare, quindi ho grande umiltà, grande voglia e determinazione. La storia di questo Club ti insegna che le vittorie sono quelle che contano”.

Si affronta così il discorso relativo a Victor Boniface: “Non sono stati supplementi di visite. Sapevamo delle problematiche del passato, stiamo facendo tutte le valutazioni sullo stato di salute del giocatore. Le sue qualità sono indiscutibili. Stiamo cercando di prendere la decisione giusta per questa situazione”.

Decisione, dunque, a breve sull’attaccante nigeriano: “Ovvio, tra poco finisce il calciomercato (ride, ndr). A breve discuteremo insieme anche all’allenatore e prenderemo una decisione finale. Deadline? Non ci mettiamo pressione addosso, al massimo la mettiamo agli altri”.

Non solo Boniface: il punto sul mercato, tra entrate ed uscite

Si affronta anche il tema relativo alle cessioni. Ora con le valigie in mano rimangono Chukwueze e Musah: “Stiamo valutando tutte queste situazioni. Giocando una partita una settimana insieme a Max stiamo valutando le cose migliori da fare. Sicuramente vogliamo creare un gruppo fantastico e forte, una squadra determinata. Questo club e questo stadio se la merita”.

Il lavoro fin qui svolto è stato comunque già tanto: “Dietro tutto questo lavoro fatto in questi tre mesi c’è un gruppo decisivo. Insieme a Furlani, Ibra, Moncada e lo stesso Allegri, che con il suo staff ha fatto un lavoro eccezionale nella valorizzazione di questi giocatori che noi abbiamo ceduto. È stato un lavoro fantastico di tutto questo gruppo: ognuno ha un ruolo importante”.

Allegri le ha chiesto un centrale? “No”, taglia corto Igli Tare, chiudendo così l’intervista prima di Milan-Cremonese. Ieri il tecnico livornese, nel corso della conferenza stampa della vigilia, aveva affermato di non aver alcuna necessità: d’altronde al momento i centrali in rosa sono quattro, Gabbia, Pavlovic, Tomori e De Winter.