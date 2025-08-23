Musah venduto per prendere un altro centrocampista: scenario a sorpresa

I rossoneri potrebbero cedere Musah in quest’ultima settimana di mercato: in caso di addio, potrebbe arrivare un altro centrocampista

Il mercato è agli sgoccioli e il Milan è ancora protagonista. La priorità al momento è risolvere la questione Boniface: l’attaccante ha fatto le visite mediche, ma a quanto pare la società ha ancora dei dubbi e ha chiesto ulteriori accertamenti. Molto probabilmente, Furlani e Tare decideranno se chiudere o meno non prima della gara di oggi contro la Cremonese. Non è da escludere, inoltre, che i rossoneri possano comunque scegliere di acquistarlo ma ridiscutendo la formula d’acquisto con il Bayer Leverkusen: il Milan potrebbe chiedere il prestito gratuito e un diritto di riscatto inferiore ai già pattuiti 24 milioni. Insomma, a queste condizioni l’affare si potrebbe fare, ma a quel punto il Milan potrebbe scegliere comunque di prendere un altro attaccante (Conrad Harder piace tantissimo). Un acquisto che potrebbe essere finanziato da un’altra importante cessione: Yunus Musah.

Musah in orbita Atalanta, arriva un altro centrocampista?

Il Milan, negli ultimi giorni, ha ceduto Noah Okafor al Leeds per oltre 20 milioni. Un’uscita importante che si aggiunge alle altre: Reijnders al Manchester City, Theo Hernandez all’Al Hilal e Malick Thiaw al Newcastle. A questi presto potrebbe unirsi anche Musah, che è da sempre in uscita nonostante il gradimento tecnico di Allegri. A giugno è stato molto vicino al Napoli, poi ci sono stati sondaggi dalla Premier League, in particolare dal Nottingham Forest. Ora è in pole un’altra italiana.

L’Atalanta sta infatti pensando a Musah e non da oggi. C’è già stato un sondaggio e l’idea è quella di andare fino in fondo se si dovessero verificare le giuste condizioni. Una di queste è la possibile uscita di Marco Brescianini, di nuovo in orbita Napoli come un anno fa. Ecco, di seguito, il punto della situazione di Matteo Moretto: “La possibile uscita di Musah all’Atalanta è strettamente legata alla possibile uscita di Brescianini al Napoli. Il Napoli stava pensando a questo vecchio pallino ed è su Marco Brescianini dell’Atalanta, ma l’Atalanta prima di far partire Brescianini vuole capire se ci sono i margini per far partire Yunus Musah”.

L’uscita di Musah potrebbe favorire l’ingresso di un altro centrocampista: “Se dovesse uscire Musah il Milan potrebbe valutare anche altri inserimenti all’interno della rosa. Non ci sono decisioni prese, è un’idea, però ve la registro così com’è: Massimiliano Allegri è un grande estimatore di Adrien Rabiot. Vediamo se il centrocampista, in uscita dal Marsiglia, potrà diventare un nome per il mercato del Milan in questo finale. Sono tutti tasselli che devono incastrarsi l’uno con l’altro”.