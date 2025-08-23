Qual è il problema fisico di Boniface che non convince il Milan: finalmente la verità

Il Milan è vicino ad abbandonare la pista Boniface: c’è un problema fisico del giocatore nello specifico che non convince i rossoneri

In questi minuti, c’è un certo pessimismo in casa Milan per la non riuscita dell’affare Boniface. Ieri l’arrivo a Milano e la prima parte di visita mediche, dopodiché i rossoneri hanno chiesto un supplemento di controlli. Nelle ultime stagioni, l’attaccante nigeriano ha avuto un bel po’ di problemi fisici: uno grave nella stagione del titolo del Bayer Leverkusen (nella quale è stato comunque grande protagonista) e alcuni meno gravi ma più frequenti nella scorsa. Boniface però ha uno storico infortuni molto particolare: nel 2019 e nel 2021 si è rotto per due volte il legamento crociato del ginocchio ed è su questo che il Milan ha una particolare attenzione. Il problema di Boniface sotto l’attenta osservazione dei rossoneri e dei sanitari è proprio il ginocchio destro, come rivelato da Luca Bianchin della Gazzetta dello Sport. Ed è proprio quel ginocchio che ha subito delle operazioni in passato. Prima di dire sì, il Milan vuole vederci chiaro su questa situazione. Ma nel frattempo prepara l’alternativa.

Boniface, perché il Milan non è convinto: svelato il problema

Al momento, come detto, c’è pessimismo: è più probabile un no che un sì a Boniface, ma molto dipenderà anche dal Bayer Leverkusen. Se il Milan dovesse strappare un prestito a titolo gratuito e con un diritto di riscatto a cifre inferiori, allora l’affare si potrebbe fare a prescindere, altrimenti l’attaccante se ne ritornerà in Germania. La scelta ufficiale dovrebbe arrivare domani, dopo la partita contro la Cremonese di campionato.

Se alla fine dovesse arrivare il no definitivo a Boniface, il Milan potrebbe tentare l’assalto per la prima alternativa. Il nome scelto è Conrad Harder, l’attaccante classe 2005 dello Sporting Lisbona. Si tratta di un profilo completamente diverso rispetto a quello del nigeriano: è giovanissimo, quindi non è pronto subito, e soprattutto ha un costo di 30 milioni da versare subito per l’acquisto a titolo definitivo. Harder però piace molto ai rossoneri e in particolare a Giorgio Furlani, che così può far felice Gerry Cardinale e tutta RedBird: la proprietà americana preferisce di gran lunga investire su talenti giovani, che si possono rivendere a cifre più alte fra qualche anno, piuttosto che elementi già pronti come Boniface. Insomma, vedremo cosa accadrà da qui alle prossime ore. Ora i rossoneri sono concentrati anche sul campo e sulla prima di campionato contro la Cremonese, dopodiché si prenderà una decisione netta su Boniface.