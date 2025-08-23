Rabiot, sì al Milan: parte l’assalto di Tare

Il centrocampista francese lascerà il Marsiglia e potrebbe tornare ad essere allenato da Allegri, stavolta in maglia rossonera.

Un attaccante, forse un difensore centrale, forse un centrocampista e forse un esterno offensivo. Il calciomercato in entrata del Milan non è ancora finito, anche se due potenziali innesti dipenderanno da altrettante cessioni.

Ad esempio, un centrocampista e un esterno arriveranno solo se si verificheranno le cessioni di Yunus Musah e di Samuel Chukwueze. Numericamente la squadra di Massimiliano Allegri è a posto in quei reparti, dunque serve vendere per veder arrivare dei volti nuovi. Vedremo se nei prossimi giorni ci saranno aggiornamenti sulle uscite dei due giocatori menzionati, oltre che su quelle del terzetto di esuberi Bennacer-Adli-Origi.

Rabiot ha rotto con il Marsiglia: futuro al Milan?

Per il centrocampo il nome forte degli ultimissimi giorni è quello di Adrien Rabiot, che dopo una lite violenta con il compagno di squadra Jonathan Rowe è destinato a lasciare Marsiglia. C’è una frattura insanabile tra lui, Roberto De Zerbi e la dirigenza. Sia lui che Rowe, vicino al Bologna, non continueranno a giocare nel club della Costa Azzurra.

Il giornalista Orazio Accomando di Sportmediaset spiega che il Milan ci sta provando seriamente per Rabiot. C’è stato un sondaggio concreto sia con il Marsiglia che con il giocatore, che apre ha aperto al trasferimento a Milano, dove ritroverebbe Massimiliano Allegri. I due hanno lavorato assieme alla Juventus e avevano un buon rapporto, quindi sarebbero felici di ritrovarsi.

In questi giorni è trapelata una valutazione di 15 milioni di euro per quanto riguarda il cartellino di Rabiot, accostato anche al Napoli e alla stessa Juventus. Le richieste non mancano per il centrocampista classe 1995.

Da non dimenticare che il Marsiglia aveva preso in prestito Ismael Bennacer dal Milan nello scorso mercato invernale e poi non lo aveva riscattato, ma ha comunque mantenuto l’idea di poterlo riportare in Costa Azzurra. Da capire se si possa imbastire una eventuale operazione di scambio tra i due centrocampisti. Il nazionale algerino ha rifiutato alcune destinazioni in queste settimane, l’OM è la sua preferita.