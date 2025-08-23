Smentita secca, resta al Milan: l’annuncio ufficiale

Il giocatore rossonero ha pubblicato sui suoi social un messaggio piuttosto chiaro: smentita secca, vuole restare in rossonero

Sono ore molto calda in casa Milan e non solo per il debutto di questa sera contro la Cremonese per la prima giornata di campionato. Una gara molto importante perché per Allegri è fondamentale iniziare col piede giusto, soprattutto a San Siro. Eppure, l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori è rivolta al mercato e a quello che sta succedendo con Victor Boniface. La trattativa col Bayer Leverkusen è stata chiusa nel giro di pochissime ore, così come quella col giocatore.

Ieri è arrivato a Milano per sostenere le visite mediche, diverse rispetto al solito: il Milan infatti non si è accontentato del solito iter ma ha avuto ulteriori accertamenti per via dei suoi continui problemi fisici nelle ultime stagioni. Si prenderà una decisione definitiva solo oggi e solo dopo avere in mano il quadro più chiaro possibile. Si parla già di alternative: Conrad Harper dello Sporting Lisbona è una delle prime scelte, ma intanto stasera in campo al posto dell’infortunato Leao ci sarà Santiago Gimenez, molto sottovalutato dal Milan stesso e dai tifosi.

Gimenez vuole restare, messaggio forte e chiaro

Arrivato a gennaio dal Feyenoord per oltre 30 milioni, nonostante una squadra senza capo né coda come quella di Sergio Conceicao, Gimenez è riuscito comunque a raccogliere un buon numero di reti e avere un ottimo rendimento. Ma fin dall’arrivo di Allegri non è mai filtrato molta fiducia nelle sue caratteristiche. Ieri l’allenatore si è detto soddisfatto dei suoi allenamenti e lui stesso non vorrebbe lasciare Milano, ma la sensazione è che, se dovesse arrivare un’offerta importante, il Giorgio Furlani, come sempre, la prenderà in considerazione.

Gimenez però non ne vuole sapere. Nella sua testa c’è soltanto il Milan e la grande volontà di convincere Allegri e di prendersi una sorta di rivincita dopo queste continue voci di mercato sull’arrivo di un altro centravanti. Con o senza Boniface, il messicano metterà in difficoltà l’allenatore. Ha affidato ai social il suo pensiero per confermare l’intenzione di voler restare al Milan: “L’unica verità è che domani inizia la Serie A e che sarà una stagione incredibile. Andiamo, forza Milan“, ha scritto il messicano sui suoi social (messaggio ricondiviso anche da Rafaela Pimenta, il suo agente). Una chiara risposta alle indiscrezioni in merito ad una sua richiesta di essere ceduto per rapporti poco positivi con Allegri: niente di vero, e questa sera avrà già la possibilità di dimostrare che è davvero così.