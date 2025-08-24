Allegri a Casa Milan con Tare: scelto il nuovo obiettivo per l’attacco

Allegri stamattina è stato a Casa Milan per incontrare Tare e gli altri dirigenti: è stata presa una decisione per l’attacco

Allegri con Tare e Ibrahimovic
Allegri a Casa Milan (ANSA) – Milanlive.it

Sono ore molto importanti in casa Milan in vista di questi ultimi giorni di calciomercato. La sconfitta contro la Cremonese alla prima giornata di Serie A è un campanello d’allarme: per il lavoro da fare sul campo, ad oggi non ancora soddisfacente, e magari per qualche ultimo colpo in entrata. C’è da risolvere la questione attaccante: a meno di clamorosi colpi di scena, Victor Boniface non arriverà. I rossoneri non sono convinti delle sue condizioni fisiche e il Bayer Leverkusen non ha intenzione di rimodulare formula e cifre.

Per questo motivo, Giorgio Furlani e Igli Tare sembrano orientati verso il no. Se salta l’arrivo del nigeriano, il Milan ha così bisogno di aggiungere comunque un attaccante. Di questo, e anche di altro, hanno sicuramente parlato Massimiliano Allegri e Tare oggi a Casa Milan: stamattina l’allenatore rossonero è arrivato in sede per incontrare i dirigenti e fare il punto della situazione ed è andato via poco fa. Si è probabilmente deciso il da farsi: dopo il no a Boniface, i rossoneri potrebbero aver scelto il nuovo obiettivo.

Milan, no a Boniface: incontro con l’agente dell’attaccante

Oltre ad Allegri, a Casa Milan stamattina c’era anche l’agente di Conrad Harder dello Sporting Lisbona. Il suo nome è finito sul taccuino della società rossonera da qualche giorno: i portoghesi sarebbero disposti a cederlo per una cifra intorno ai 30 milioni. Nelle ultime ore si è parlato anche già di una prima offerta del Milan per lui intorno ai 25 milioni. Il profilo è molto più in linea con i gradimenti di RedBird e Furlani perché è quel classico giocatore giovanissimo che nel giro di pochi anni può essere rivenduto a somme molto più alte.

Harder esulta
Harder è un talento di grande valore. Classe 2005, ha grande considerazione in Portogallo e anche in Danimarca. Si tratta però di una scommessa in piena regola: non è di certo un profilo pronto e Allegri ha sempre fatto molta fatica con giocatori di questo tipo. Ecco perché a lui si potrebbe aggiungere anche un altro attaccante, in caso di uscita di Santiago Gimenez, molto criticato dopo la gara di ieri con la Cremonese: il nome più caldo resta quello di Dusan Vlahovic, Hojlund resta sullo sfondo (in attesa di capire cosa accadrà con il Napoli) e occhio poi ad altre sorprese. Sono attesi aggiornamenti nelle prossime ore: il Milan deve fare qualcosa.

