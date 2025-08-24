Allegri a Casa Milan con Tare: scelto il nuovo obiettivo per l’attacco

Allegri stamattina è stato a Casa Milan per incontrare Tare e gli altri dirigenti: è stata presa una decisione per l’attacco

Sono ore molto importanti in casa Milan in vista di questi ultimi giorni di calciomercato. La sconfitta contro la Cremonese alla prima giornata di Serie A è un campanello d’allarme: per il lavoro da fare sul campo, ad oggi non ancora soddisfacente, e magari per qualche ultimo colpo in entrata. C’è da risolvere la questione attaccante: a meno di clamorosi colpi di scena, Victor Boniface non arriverà. I rossoneri non sono convinti delle sue condizioni fisiche e il Bayer Leverkusen non ha intenzione di rimodulare formula e cifre.

Per questo motivo, Giorgio Furlani e Igli Tare sembrano orientati verso il no. Se salta l’arrivo del nigeriano, il Milan ha così bisogno di aggiungere comunque un attaccante. Di questo, e anche di altro, hanno sicuramente parlato Massimiliano Allegri e Tare oggi a Casa Milan: stamattina l’allenatore rossonero è arrivato in sede per incontrare i dirigenti e fare il punto della situazione ed è andato via poco fa. Si è probabilmente deciso il da farsi: dopo il no a Boniface, i rossoneri potrebbero aver scelto il nuovo obiettivo.

Milan, no a Boniface: incontro con l’agente dell’attaccante

Oltre ad Allegri, a Casa Milan stamattina c’era anche l’agente di Conrad Harder dello Sporting Lisbona. Il suo nome è finito sul taccuino della società rossonera da qualche giorno: i portoghesi sarebbero disposti a cederlo per una cifra intorno ai 30 milioni. Nelle ultime ore si è parlato anche già di una prima offerta del Milan per lui intorno ai 25 milioni. Il profilo è molto più in linea con i gradimenti di RedBird e Furlani perché è quel classico giocatore giovanissimo che nel giro di pochi anni può essere rivenduto a somme molto più alte.

Harder è un talento di grande valore. Classe 2005, ha grande considerazione in Portogallo e anche in Danimarca. Si tratta però di una scommessa in piena regola: non è di certo un profilo pronto e Allegri ha sempre fatto molta fatica con giocatori di questo tipo. Ecco perché a lui si potrebbe aggiungere anche un altro attaccante, in caso di uscita di Santiago Gimenez, molto criticato dopo la gara di ieri con la Cremonese: il nome più caldo resta quello di Dusan Vlahovic, Hojlund resta sullo sfondo (in attesa di capire cosa accadrà con il Napoli) e occhio poi ad altre sorprese. Sono attesi aggiornamenti nelle prossime ore: il Milan deve fare qualcosa.