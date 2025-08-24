Caso Boniface, c’è il ritorno in Germania: cosa trapela da Casa Milan

Gli ultimi aggiornamenti sull’attaccante nigeriano, che ha fatto i controlli medici a Milano e non sa ancora se vestirà la maglia milanista.

Arrivato in Italia nella giornata di venerdì, Victor Boniface ha effettuato le visite mediche previste per verificare le sue condizioni fisiche. Il Milan deve ancora prendere una decisione definitiva, come comunicato da Igli Tare prima della partita di campionato a San Siro contro la Cremonese.

Stando alle ultime informazioni arrivate, l’attaccante nigeriano farà ritorno in Germania e attenderà la scelta della dirigenza rossonera. Il fatto che rientri in Germania fa pensare che alla fine il Milan deciderà di non dare seguito all’accordo che aveva raggiunto con il Bayer Leverkusen: 5 milioni di euro per il prestito oneroso e 24-25 per il diritto di riscatto.

Milan, chi arriva al posto di Boniface?

Boniface era arrivato a Milano con tanto entusiasmo, speranzoso di dimostrare di poter essere un bomber all’altezza delle aspettative di un club così importante. La sua cartella clinica era nota e il Milan ha fatto tutti gli accertamenti che ha ritenuto opportuni per capire se sia opportuno puntare su di lui o fare una scelta diversa.

Una delle opzioni più concrete per l’attacco rossonero Conrad Harder, 20enne danese in forza allo Sporting CP. Il suo agente si è recato a Casa Milan nella tarda mattinata di oggi, segnale che esiste la possibilità di un suo arrivo. Per quanto riguarda il prezzo, si è parlato di una richiesta di circa 25 milioni di euro da parte del suo attuale club. Su Harder c’è forte anche il Rennes, squadra che gli darebbe più garanzie di impiego.

La dirigenza rossonera valuta anche Dusan Vlahovic della Juventus, da capire se vi siano margini per raggiungere un accordo sullo stipendio del centravanti serbo, che a Torino percepisce ben 12 milioni di euro netti nel suo ultimo anno di contratto. Nella lista di Tare pure Tolu Arokodare del Genk e Breel Embolo del Monaco. Attenzione, ovviamente, anche a soluzioni a sorpresa.

Da non escludere neppure che siano due gli attaccanti ad arrivare al Milan, anche se in tal caso ci sarebbe la cessione di Santiago Gimenez. Il messicano non è al top della condizione fisica e non sembra convincere pienamente Allegri. Ha già ricevuto qualche critica per la prestazione contro la Cremonese, anche se va detto che quasi nessuno della squadra si salva.