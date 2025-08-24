Hojlund-Milan, non è finita: nuovo assalto di Tare

In attesa di capire se i rossoneri finalizzeranno l’ingaggio di Boniface, rispunta anche il nome dell’ex Atalanta: gli ultimi aggiornamenti.

Non è ancora chiaro cosa succederà nell’attacco del Milan in questi giorni. Igli Tare aveva concluso l’accordo con il Bayer Leverkusen per l’arrivo di Victor Boniface in prestito oneroso con diritto di riscatto, però le visite mediche del nigeriano non hanno convinto pienamente.

Nelle prossime ore la società rossonera deciderà se dare seguito all’intesa raggiunta con le Aspirine o se rinunciare all’ingaggio di Boniface. In questo momento, appare più probabile la seconda opzione. Non rimane che attendere. Nel frattempo, ci sono nomi di altri attaccanti che vengono accostati al Diavolo. Possono esserci sorprese.

Hojlund verso Napoli, il Milan ci riprova?

Rimangono in piedi opzioni come Dusan Vlahovic della Juventus e Conrad Harder dello Sporting CP. Ma non è ancora del tutto da scartare Rasmus Hojlund, anche se negli ultimi giorni c’è una trattativa molto avanzata con il Napoli, in pole position in questo momento.

Secondo quanto rivelato dal giornalista Nicolò Schira, l’intermediario che si occupa del trasferimento di Hojlund era presente a San Siro per assistere a Milan-Cremonese. Dopo la partita ha avuto un colloquio con la dirigenza rossonera, che potrebbe riaprire i dialoghi con il Manchester United per riportare il danese in Serie A.

Da ricordare che il Milan aveva già trattato Hojlund, però non convinto di trasferirsi con la formula del prestito con diritto di riscatto. Preferisce l’inserimento di un obbligo di acquisto del cartellino, per evitare di tornare a Manchester a fine stagione. Vuole delle certezze per il suo futuro. Vedremo che risvolti ci saranno nelle prossime ore.

Milan e United avevano parlato di un prestito oneroso da circa 5 milioni di euro con un diritto di riscatto sulla cui cifra non c’era accordo. I rossoneri non volevano andare oltre i 35 milioni di euro, mentre i Red Devils puntavano a un prezzo finale di 40-45 milioni. Non rimane che attendere.

Tare sta esplorando anche altre possibilità e Harder appare quella più concreta. Ma sappiamo che durante il calciomercato può cambiare tutto rapidamente. La cosa fondamentale è non sbagliare scelta, per il Milan è troppo importante ingaggiare l’attaccante giusto, uno in grado di dare davvero una svolta al reparto offensivo di Massimiliano Allegri.