Milan, fatta per l’attaccante: accordo trovato

Intesa tra i due club: Massimiliano Allegri potrebbe avere presto il suo centravanti. Ecco di chi si tratta

Il Milan non ha perso tempo. Igli Tare e Giorgio Furlani hanno subito trovato l’attaccante dopo il naufragio delle trattativa che avrebbe dovuto portare Victor Boniface a vestire la maglia rossonera.

Il Diavolo nella giornata di oggi ha detto ufficialmente addio al calciatore nigeriano, che ha fatto ritorno in Germania: i controlli medici, svolti nella giornata di lunedì, non hanno dato esito soddisfacente e così la dirigenza rossonera ha scelto di puntare su un altro attaccante. Boniface è ormai un capitolo chiuso.

Calciomercato Milan, scelto l’attaccante: affare da 25 milioni

Furlani e Tare hanno dunque virato su Conrad Harder: il Milan e lo Sporting Lisbona hanno così trovato un accordo di massima. Affare da circa 25 milioni di euro, bonus inclusi, più una percentuale sulla rivendita. Serve ancora l’intesa con l’entourage del danese prima della fumata bianca. Massimiliano Allegri così potrà avere il suo attaccante.

Nelle prossime ore dovrebbe dunque arrivare il via libera definitivo per lo sbarco in Italia per Conrad Harder. Il giovane attaccante, una volta arrivato a Milano, sarà chiamato a svolgere le visite mediche prima di mettere nero su bianco. Non è da escludere che il calciatore sia a disposizione del tecnico livornese già per la trasferta di Lecce, in programma venerdì sera. Serve chiaramente fare in fretta.

L’eventuale arrivo di Harder chiuderebbe definitivamente le porte ad un nuovo attaccante? Difficile dare una risposta certa. Se dovesse essere venduto Santi Gimenez, valutato sui 30 milioni di euro, un sostituto sarebbe inevitabile. Un calciatore offensivo, però, potrebbe sbarcare a Milano anche qualora dicesse addio Samuel Chukwueze che resta in partenza. Il nigeriano, che piace ancora al Fulham, ha le valigie in mano al pari di Yunus Musah, Ismael Bennacer e Yacine Adli.

Per quanto riguarda il reparto offensivo, in entrata bisogna tenere d’occhio la situazione relativa a Dusan Vlahovic: il nome dell’attaccante non è sparito dai radar della dirigenza rossonera. Il giocatore ha un contratto in scadenza fra meno di un anno, il prossimo 30 giugno 2026. L’ex Fiorentina è un’idea concreta che può tornare di moda anche a chiusura di mercato: Vlahovic a zero, però, poi, farà gola a tante squadre, come all’Inter di Beppe Marotta. La concorrenza è dunque destinata ad aumentare.