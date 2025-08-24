Saelemaekers alla Juve, svolta Milan: la decisione di Tare

Le ultimissime notizie relative al futuro dell’esterno belga, che continua ad essere accostato ai bianconeri: il punto della situazione

E’ iniziata malissimo la stagione del Milan. La squadra di Massimiliano Allegri ha steccato all’esordio in campionato, perdendo contro la Cremonese. L’assenza di Rafa Leao ha pesato più del previsto e l’attacco è apparso alquanto sterile. Così Santiago Gimenez e Christian Pulisic sono stati tra i peggiori in campo.

Si è, invece, salvato Alexis Saelemaekers che ha offerto una prestazione più che positiva. Ha giocato esterno alto, poi nel finale di gara, quando il tecnico livornese ha mandato in campo Samu Chukwueze, si è abbassato a fare il terzino, senza sfigurare. La considerazione che Massimiliano Allegri ha dell’ex Roma e Bologna è davvero altissima ed è di certo uno dei titolari del nuovo Milan che sta nascendo.

In questi ultimi giorni, però, si sono fatte insistenti le voci che vogliono Saelemaekers nel mirino della Juventus. I bianconeri vorrebbero il poliedrico calciatore come pedina di scambio per lasciare andare Dusan Vlahovic. I tifosi così hanno iniziato a temere un nuovo addio dell’esterno, che ieri al termine della partita contro la Cremonese è stato fatto intervenire in conferenza stampa.

Un elemento che sottolinea – se mai ce ne fosse bisogno – l’importanza di Saelemaekers all’interno del Milan e l’alta considerazione che c’è nei suoi confronti. Oggi, però, come detto, si è tornati a parlare del belga lontano dal Diavolo e in direzione Torino per vestire la maglia della Juventus.

Milan, futuro Saelemaekers: tutta la verità

Ma dalle informazioni in nostro possesso, Igli Tare non ha alcuna intenzione di privarsi di Alexis Saelemaekers in questi ultimi giorni di calciomercato.

Il belga, d’altronde, come più volte sottolineato, è una pedina importantissima alla quale appare complicato poter rinunciare. Una volta chiuso il calciomercato estivo, così, il dirigente albanese, insieme a Giorgio Furlani, lavorerà con l’entourage di Alexis Saelemaekers al rinnovo.

Serve blindare il calciatore con un nuovo contratto per evitare la cessione nelle prossime sessioni. Il centrocampista, che lo scorso 27 giugno ha compiuto 26 anni, lo ricordiamo, ha un accordo con il Milan che scadrà fra due estati, il 30 giugno giugno 2027.

Saranno altri, dunque, a fare le valigie nei prossimi giorni: le attenzioni sono così puntate su Chukwueze, Musah, oltre che suoi soliti Adli e Bennacer, che non hanno ancora trovato una sistemazione.