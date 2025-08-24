Scambio fra Milan e Juventus: così Vlahovic torna da Allegri

I rossoneri insistono per avere Vlahovic e accontentare Allegri: con la Juventus potrebbe concretizzarsi una clamorosa idea scambio

Il Milan ha messo nel mirino di nuovo Dusan Vlahovic. Dopo aver cercato Hojlund, la società rossonera ha chiuso per l’arrivo di Victor Boniface, ma la trattativa è saltata dopo le visite mediche. Le condizioni del nigeriano hanno convinto Giorgio Furlani e Igli Tare a rinunciare: è rientrato in Germania e tornerà ad allenarsi con il Bayer Leverkusen, in attesa di una nuova sistemazione. I tedeschi si dicono sorpresi: Boniface aveva giocato regolarmente alcune amichevoli estive e non aveva evidenziato problemi.

Il Milan ha deciso così, forse perché sperava in un cambio di condizioni sia dal punto di vista della formula che delle cifre, ma il Leverkusen non ne ha voluto sapere. Riprende la caccia all’attaccante quindi con Conrad Harder, classe 2005 dello Sporting Lisbona, fra i primi obiettivi. Ma l’arrivo del danese non escluderebbe quello di Vlahovic, che è sempre il primo obiettivo di Allegri (nonostante il rendimento dell’attaccante sia drasticamente calato dal suo arrivo alla Juve e quindi sotto la gestione Max).

Milan, la carta per arrivare a Vlahovic: i dettagli

In queste ore si è parlato di uno scambio con Alexis Saelemaekers, profilo molto gradito ai bianconeri. Ma il Milan non ne vuole sapere: il belga stavolta non si muove (anche ieri è stato fra i migliori in campo contro la Cremonese). C’è totale fiducia nei suoi confronti anche e soprattutto per mentalità, duttilità e continuità. Allegri vuole fare di lui il suo jolly e ha chiesto con forza la sua permanenza. Ecco quindi che può nascere una nuova idea di scambio.

Il Milan ha messo sul mercato da tempo Yunus Musah, centrocampista che sembrava ad un passo dal Napoli a giugno. Nei mesi scorsi sono arrivati dei sondaggi dalla Premier League, ma nulla di concreto. Di recente invece si è fatta avanti l’Atalanta, ma anche in questo caso senza affondare il colpo. Potrebbe diventare un’idea per la Juventus, che cerca rinforzi a centrocampo ma anche sulla fascia, e Musah può ricoprire entrambe le zone. Ecco quindi che potrebbe avanzare questa clamorosa idea di scambio, che porterebbe così Vlahovic a Milano. L’attaccante serbo spinge per il trasferimento e anche Allegri sarebbe contento di averlo di nuovo con sé. Lui e Harder, più magari un difensore centrale, potrebbero essere le risposte della società al debutto con sconfitta contro la Cremonese dopo la prima giornata.