“Trattativa saltata!”, annuncio ufficiale: il Milan si ritira

La trattativa è ufficialmente saltata, l’annuncio è arrivato proprio in questi minuti. I rossoneri si ritirano dalla corsa e rinunciano all’acquisto

Il Milan esce da San Siro sconfitto alla prima giornata di Serie A. A spuntarla è la Cremonese, che riesce a conquistare tre punti molto pesanti grazie ad una spettacolare rete di Federico Bonazzoli nel secondo tempo. I neopromossi, guidati da Davide Nicola, erano riusciti a sbloccare il risultato nel primo tempo con la rete di Baschirotto di testa, poi Pavlovic aveva trovato il pareggio nei minuti di recupero del primo tempo. Un brutto inizio per Massimiliano Allegri, che nel post gara ha spinto molto sul concetto di alzare l’asticella dell’attenzione e della percezione del pericolo.

Un tema che ha ribadito e ripetuto ad ogni domanda fatta in conferenza stampa, probabilmente come mossa comunicativa per mascherare tutti i problemi emersi dal punto di vista tecnico e tattico. Intanto, l’allenatore stamattina è stato in sede per parlare con i dirigenti e capire cosa fare con Victor Boniface e la questione attaccante. La decisione è stata presa e adesso non ci sono più dubbi in merito.

Il Milan rinuncia all’acquisto, decisione presa

Il Milan ha deciso di non prendere Boniface. L’acquisto è saltato dopo gli ulteriori controlli alle visite mediche: la società rossonera aveva dei dubbi in merito alle sue condizioni e per questo ha deciso di non andare fino in fondo. Il giocatore è già di rientro in Germania e resterà quindi a Leverkusen in attesa di altre opportunità di mercato. A confermare questa scelta del Milan è stato anche il direttore sportivo dei tedeschi.

Non sarà quindi Boniface il rinforzo in attacco del Milan. I rossoneri hanno nel mirino Conrad Harder dello Sporting Lisbona, per il quale c’è bisogno di un’offerta da almeno 30 milioni. Il giocatore convince Giorgio Furlani perché è un classe 2005 ed è quel classico talento che nel giro di pochi anni si può rivendere a cifre molto più alte, cosa che non sarebbe stata granché possibile con Boniface. Da qui l’insistenza dell’amministratore delegato ad investire sul ragazzo danese proveniente dal Portogallo, di cui si parla molto bene ma di certo non è pronto per scendere subito in campo da titolare con la maglia rossonera. Avrebbe bisogno di tempo per crescere, migliorare e capire di cosa c’è bisogno. Un problema anche per Allegri che predilige tutt’altro profilo di giocatore. Preferirebbe Dusan Vlahovic, che resta comunque una possibilità di mercato anche con l’arrivo di Harder.