Cessione a sorpresa in casa Milan: trattativa col Como, i dettagli

Fabregas pesca dal Milan: a sorpresa, in questi minuti i rossoneri stanno vendendo un altro giocatore. Potrebbe finire al Como

Ultimi giorni di mercato caldissimi in casa rossonera. La sconfitta contro la Cremonese al debutto in campionato ha fatto scattare un campanello d’allarme: Massimiliano Allegri, colpevole evidente della brutta prestazione di sabato, è stato in sede ieri per incontrare i dirigenti e fare il punto della situazione. Si è deciso di mollare la pista Victor Boniface: non sembra aver dato le giuste garanzie dal punto di vista fisico, per questo è stato rispedito in Germania. Al suo posto arriverà Conrad Harder, giovanissimo attaccante dello Sporting Lisbona, classe 2005, che non può soddisfare né Allegri e né i tifosi, considerando che non è di certo un profilo pronto (perché non puntare su Camarda, allora?).

Non è finita qui perché il Milan cerca anche un centrocampista: Giovanni Fabbian del Bologna è finito nel mirino, operazione complessiva da circa 15 milioni di euro. A questi si potrebbe aggiungere anche un difensore, anche se al momento non ci sono indiscrezioni concrete in merito. Occhio anche alle uscite, fondamentali per far spazio ai nuovi: Musah può andare all’Atalanta, ma attenzione ad una sorpresa.

Dal Milan al Como, cessione ad un passo

Il Milan starebbe riflettendo seriamente sulla possibilità di vendere Alex Jimenez. Riscattato un anno fa dal Real Madrid per 5 milioni (i Blancos hanno la recompra a circa 10 milioni), l’esterno si è messo in luce con il Milan Futuro e anche in prima squadra quando chiamato in causa. Aveva iniziato il ritiro con Allegri per poi misteriosamente tornare a lavorare per un breve periodo col Milan Futuro.

Sabato contro la Cremonese è sceso in campo ad inizio secondo tempo per sostituire Estupinan, una mossa che ha sorpresa molto. Lo spagnolo non è riuscito ad incidere come sa fare, ma è evidente che c’è qualcosa non va anche nel rapporto fra lui e Allegri. Non a caso, stamattina sono uscite le prime indiscrezioni in merito ad una possibile cessione: il Como si è interessato a lui. Non è una sorpresa, perché già qualche settimana fa c’era stato un sondaggio, ma adesso la pista si fa più concreta. L’affare si può chiudere con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il Milan sembra interessato a mandarlo via, nonostante abbia delle qualità importanti: è uno dei pochi che salta l’uomo e che crea superiorità numerica e può giocare in più ruoli della fascia in ogni reparto. Insomma, una strana cessione che alimenta i dubbi su questo finale di mercato dei rossoneri.