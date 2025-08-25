Potrebbe dire no al Milan: clamoroso scenario

Non è ancora definito l’ultimo acquisto: il giocatore infatti potrebbe decidere di dire no al Milan, ecco perché. I dettagli

Siamo entrati nell’ultima settimana di calciomercato e il Milan rischia di essere assoluto protagonista. La sconfitta contro la Cremonese sembra aver ribaltato completamente le cose dopo delle buone operazioni. Adesso regnano di nuovo caos e confusione, con le solite fazioni interne che non fanno bene alla squadra. Igli Tare aveva scelto Victor Boniface, che si è sottoposto alle visite mediche; dopodiché, la società ha deciso di non prenderlo. Evidentemente non ha dato garanzie dal punto di vista fisico.

Al suo posto, non così a sorpresa, sta prendendo corpo l’idea avanzata da Furlani: è Conrad Harder dello Sporting Lisbona, profilo molto più in linea con i parametri della proprietà. Un ragazzo di 20 anni per il quale è rischio è pari a zero: se dovesse fare bene, fra un paio di anni il Milan farà una solita grande plusvalenza, se invece dovesse fare male, non sarebbe poi complicato piazzarlo altrove senza fare minusvalenza. L’accordo fra il Milan e lo Sporting Lisbona è stato raggiunto da tempo, mentre con gli agenti del giocatore ci sono stati due incontri: ieri e oggi. E a quanto pare ci sono delle riflessioni da parte del giocatore.

Harder non ha ancora detto sì al Milan, i motivi

A 20 anni, e con una carriera totalmente da lanciare, giustamente Harder vuole scegliere con cura la sua prossima destinazione. Oggi il Milan è il luogo meno adatto per un giovane con il suo potenziale: l’ambiente e il contesto sono un disastro su tutta la linea, e di certo non da oggi, ed emergere in questo ambiente per un ragazzo così giovane non è semplice. Ecco perché, giustamente, Harder non ha ancora deciso se accettare o meno.

L’attaccante danese infatti ha in mano anche un’altra possibilità: il Rennes. I francesi gli darebbero la possibilità di giocare titolare senza alcun problema e gli garantirebbero anche il clima e l’ambiente giusto per fare il suo percorso di crescita nel tempo, in un contesto che non ha bisogno di vincere né di fare chissà che risultati. Da qui quindi nascono le perplessità del giocatore, che potrebbe anche rifiutare il Milan e scegliere i rossoneri di Francia. Non ci resta che attendere: in via Aldo Rossi c’è fretta perché, nel caso, serve un’alternativa, e quell’alternativa potrebbe essere sempre Dusan Vlahovic, il preferito di Allegri.