Colpo a sorpresa, è Vardy il rinforzo in attacco: chiusura ad un passo

Una società di Serie A sta pensando al clamoroso acquisto di Jamie Vardy, attualmente svincolato: trattativa calda

Il Milan ha scelto di puntare su Conrad Harder per l’attacco. Dopo aver visto sfumare Victor Boniface in seguito alle visite mediche (anche se il giocatore era integro al momento), Giorgio Furlani ha deciso di far prelevare la sua idea di acquistare l’attaccante danese classe 2005 dallo Sporting Lisbona. L’affare complessivo è da 27 milioni fra parte fissa più bonus. Inizialmente, il suo arrivo in Italia era previsto per oggi, ma tutto è rimandato a dopo giovedì: prima di dare il via libera definitivo, lo Sporting vuole assicurarsi un sostituto. I portoghesi non lo hanno ritenuto pronto per prendere il posto di Gyokeres, passato all’Arsenal in questa sessione di mercato.

Il Milan, invece, ha deciso comunque di puntarci, nonostante la necessità di un profilo diverso e più utile alla causa. Con Allegri, il danese non troverà subito spazio. Per questo si punterà con forza su Rafael Leao in quella posizione e con la speranza che Gimenez possa trovare continuità di rendimento. I rossoneri hanno debuttato con una clamorosa sconfitta contro la Cremonese alla prima giornata di campionato, e proprio la neopromossa potrebbe regalare alla Serie A un altro colpo clamoroso.

Vardy in Serie A, clamorosa ipotesi

La Serie A in questa sessione di mercato ha accolto Luka Modric al Milan, Nemanja Matic al Sassuolo e la Fiorentina ha riportato nel nostro paese Edin Dzejo. Tutti e tre giocatori sono vicinissimi ai 40 anni e a questi potrebbe aggiungersene un altro nelle prossime ore. A fare il colpo a sorpresa potrebbe essere la Cremonese, alla ricerca di un attaccante di esperienza per alzare il livello del reparto (ben attrezzato con Okereke e Bonazzoli).

Il nome è quello di Jamie Vardy, una leggenda della Premier League e in particolare del Leicester. Con le Foxes, e sotto la guida dello straordinario Claudio Ranieri, oggi dirigente della Roma, ha vinto un incredibile campionato nel 2016 ed è rimasto legato alla pizza per tutta la carriera fino alla recente scadenza del contratto. Ora Vardy è svincolato: per un certo periodo era stato accostato al Como, visto che è stato spesso ospite dei lariani al Senigallia negli ultimi anni, ma non c’è mai stato nulla di concreto. Adesso spunta l’incredibile pista Cremonese: la squadra di Davide Nicola sta pensando di offrirgli un contratto e di portarlo quindi in Serie A per la prima volta. Sarebbe un colpo davvero sorprendente.