Colpo di scena Milan, l’affare non è ancora chiuso: i dettagli

L’affare non è ancora concluso: rimandato l’arrivo in Italia del nuovo acquisto, cosa sta succedendo e tutti i dettagli

Il Milan ha deciso di mollare Victor Boniface dopo le visite mediche. Il giocatore nelle scorse ore ha fatto chiarezza su quanto accaduto: l’attaccante del Bayer Leverkusen ha spiegato che il motivo del mancato trasferimento in rossonero è dovuto ai suoi problemi al ginocchio di diversi anni fa, per i quali si è sottoposto a due operazioni. Al momento le sue condizioni fisiche sono buone, ma evidentemente è bastato un potenziale problema per far saltare tutto. Segnale evidente che c’è una parte della società rossonera che non lo voleva, così da far spazio al vero obiettivo: Conrad Harder. Giorgio Furlani ha spinto per lui fin dal primo momento, ed è facile capire perché: ha solo 20 anni, costa il classico 20 milioni, ed è facilmente rivendibile fra qualche anno, o per rientrare dall’investimento o per fare una grossa plusvalenza. La priorità per l’amministratore delegato rossonero è sempre quella. Nelle scorse ore si è parlato di accordo raggiunto con lo Sporting Lisbona per l’attaccante danese, ma a quanto pare manca ancora qualcosa.

Rimandato l’arrivo di Harder a Milano, i dettagli

L’arrivo di Harder in Italia era previsto per oggi. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, invece, è stato rimandato: l’attaccante sarà a Milano per svolgere le visite mediche solo dopo giovedì, perché lo Sporting Lisbona, prima di dare il totale via libera, vuole prima acquistare un sostituto dal mercato. Senza di quello, l’affare rischia ancora di saltare, ma sarebbe un colpo di scena davvero clamoroso.

Le parti hanno trovato un accordo in poco tempo. 24 milioni di parte fissa più tre di bonus, per un totale quindi di 27 milioni per il suo acquisto. I portoghesi conservano un 10% di futura rivendita. Insomma, copia e incolla dei soliti acquisti del Milan. Le formula e le cifre sono sempre le stesse perché sono quelle utili per evitare sempre minusvalenze. Da lì, insomma, non si scappa. Harder è comunque un ragazzo molto interessante: ha solo 20 anni e lo Sporting Lisbona lo cede perché non lo ha ritenuto pronto per essere lui il sostituto di Gyokeres, passato all’Arsenal in questa sessione di mercato. Se non è pronto per lo Sporting, difficilmente lo sarà per il Milan. Allegri avrebbe sicuramente preferito un profilo diverso tipo Vlahovic, ma dovrà accontentarsi del danese, che partirà sicuramente dietro nelle gerarchie. Vediamo se da qui alla fine del mercato ci sarà spazio per un altro acquisto.