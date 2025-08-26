Il Milan blocca la cessione: decisione a sorpresa di Allegri

Decisione a sorpresa dei rossoneri per volontà di Allegri: la cessione del giocatore è stata per adesso bloccata, tutti i dettagli

Lunedì 1 settembre alle ore 20:00 si chiuderà la campagna acquisti estiva. Il Milan, dopo la sconfitta contro la Cremonese al debutto in campionato, tornerà in campo venerdì sera contro il Lecce al Via del Mare prima della sosta. Rafael Leao, infortunatosi contro il Bari in Coppa Italia, è ancora in dubbio: lo scopriremo nei prossimi giorni se potrà rientrare o meno, ma è probabile che alla fine Allegri scelga di non rischiarlo dal primo minuto.

Al suo posto quindi ancora fiducia a Santiago Gimenez, nonostante la prestazione poco brillante (come quella di tutta la squadra) di sabato scorso; al fianco del messicano ancora Christian Pulisic, mentre potrebbe andare in panchina il nuovo acquisto Conrad Harder se dovesse riuscire a concludere tutto l’iter burocratico in tempo per il ritiro (il suo arrivo è previsto giovedì). Difficile, ma non impossibile. Questo significa che, per quanto riguarda il reparto offensivo, le scelte di Allegri sono molto limitati anche dalla panchina. Per questo motivo, una possibile cessione è stata messa in stand-by, almeno fino a venerdì.

Chukwueze-Fulham, cessione bloccata: ecco perché

Samuel Chukwueze è uno di quei giocatori che il Milan ha messo sul mercato fin dall’inizio dell’estate. Dopo aver deluso anche per la seconda stagione di fila (e di certo non soltanto per colpe sue), la società ha smesso di credere in lui e anche Allegri non sembra del tutto convinto delle sue caratteristiche, nonostante lo abbia mandato in campo contro la Cremonese sabato scorso.

Lo ha fatto perché altre alternative non ne ha, così come non ne avrà probabilmente venerdì se non rientrerà Leao e se Harder non farà parte del gruppo. Ecco perché, al momento, il Milan ha messo in pausa la possibile uscita del nigeriano. Su di lui c’è sempre il Fulham, interessato al giocatore già dal mercato di gennaio: ci avevano provato nelle ultime ore disponibili ma non c’era il tempo materiale per arrivare alla conclusione positiva dell’operazione.

Ci hanno riprovato quest’estate e la pista è e resterà viva fino alla fine del mercato, ma se ne riparlerà dopo la gara contro il Lecce. Allegri vuole averlo a disposizione per la partita del Via del Mare perché rappresenta una delle poche carte che può giocarsi a gara in corso. Tutto rinviato al week-end quindi: le possibilità che Chukwueze lasci il Milan sono alte, e a quel punto i rossoneri potrebbero pensare ad un altro innesto in attacco.