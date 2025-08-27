Allegri deve arrendersi, non potrà schierarlo contro il Lecce

Niente da fare per Allegri, il giocatore non sarà a disposizione per la partita contro il Lecce di venerdì. Di seguito tutti i dettagli

Sono giorni di fuoco quelli in casa Milan dopo la clamorosa sconfitta all’esordio contro la Cremonese. Anche l’anno scorso il debutto era andato male con un pareggio a San Siro per 2-2 contro il Torino di Vanoli: in quel caso, ci furono già le prime sentenza su Paulo Fonseca, appena arrivato, adesso invece di Massimiliano Allegri e degli evidenti errori fatti non se ne parla ma al centro della discussione c’è soltanto il mercato. Da quel momento in poi, guarda caso, è scoppiato il caos: tutti giornalisti di spicco contro la società, tifosi furiosi e Allegri resta come sempre intoccabile, esattamente come accaduto durante gli anni terribili (per colpe soprattutto sue) alla Juventus.

Purtroppo in Italia funziona così. Contro la Cremonese non era disponibile Rafael Leao, il miglior giocatore della rosa insieme a Christian Pulisic, a causa dell’infortunio al polpaccio rimediato contro il Bari. La speranza dell’allenatore e del suo staff era di recuperarlo in tempo per il Lecce, gara in programma venerdì sera, ma a quanto pare non sarà possibile.

Lecce-Milan, un altro forfait: non ci sarà

Il Milan, infatti, non vuole rischiarlo. L’indiscrezione è circolata già nella giornata di ieri, oggi le prime conferme: Leao non sarà in campo contro il Lecce venerdì sera al Via del Mare. E anche in questo caso potrebbe non essere nemmeno convocato. Il problema al polpaccio non va sottovalutato. Inoltre, dopo la partita coi gialloblu, ci sarà la sosta, questo significa che avrà tutto il tempo a disposizione (circa 4 settimane) per recuperare del tutto.

Senza Leao, è probabile che Allegri darà spazio ancora a Santiago Gimenez al centro dell’attacco con Pulisic e Saelemaekers ai suoi lati. Non sarà possibile avere in panchina Conrad Harder, l’ultimo acquisto dell’attacco: il danese è atteso venerdì mattina in Italia per sostenere le visite mediche. Questo significa che Allegri avrà a disposizione dalla panchina soltanto Samuel Chukwueze, o forse no: il nigeriano è infatti molto vicino al Fulham per una cifra intorno ai 25 milioni, la speranza è che la società capisca che è opportuno chiudere questa trattativa solo dopo il Lecce, così da garantire almeno un ricambio in zona offensiva (come accaduto contro la Cremonese). Vedremo cosa succederà nella prossime ore.