Cessione a titolo definitivo: il Milan sta per venderne un altro

Trattativa in corso per una cessione a titolo definitivo: i rossoneri stanno per vendere un altro giocatore. Tutti i dettagli

Il Milan è al lavoro per completare la rosa entro la fine del mercato. Dopo la sconfitta contro la Cremonese al debutto in campionato, Massimiliano Allegri e la squadra saranno impegnati venerdì per affrontare il Lecce. Stavolta non si può sbagliare: prima della sosta, è fondamentale mettere in cassa i primi tre punti della stagione. Lo sa bene anche Allegri, grande colpevole per il ko al debutto: di lui, però, come al solito, non si parla mai. Una sconfitta che ha rimesso tutto il lavoro dell’estate in discussione: in maniera affannosa, i rossoneri stanno provando adesso a fare altre operazioni per accontentare l’allenatore (incapace di battere la Cremonese con l’attuale rosa).

Conrad Harder è il primo acquisto: arriverà probabilmente venerdì, così che lo Sporting Lisbona avrà il tempo necessario per prendere un sostituto. Il danese rinforzerà l’attacco, ma non è un profilo che accontenta Allegri né i tifosi. Adrien Rabiot è l’idea dell’ultimo momento e occhio al difensore. Intanto però si continua anche a vendere.

Chukwueze in Premier League, trattativa in corso

Il Milan ha ancora diversi giocatori che, fino ad oggi, non è riuscito a piazzare. Ci si aspettano sviluppi importanti per quanto riguarda Yunus Musah, centrocampista americano che piace all’allenatore ma che rientra nel piano della società per fare cassa. Era vicinissimo al Napoli, poi ci sono stati sondaggi dalla Premier League, ora la squadra in pole è l’Atalanta. L’altro nome è quello di Samuel Chukwueze, entrato in campo nella ripresa contro la Cremonese.

Al momento, il nigeriano è l’unica soluzione offensiva dalla panchina a disposizione dell’allenatore. Giorgio Furlani però vuole venderlo e farlo adesso permetterebbe alla società di non fare minusvalenza, priorità assoluta dell’amministratore delegato, di Elliott e di RedBird. In queste ore però è in corso una trattativa concreta con il Fulham per la cessione dell’ex Villarreal: le parti stanno trattando per un’operazione a titolo definitivo. Si spera che la società possa concludere la trattativa solo dopo venerdì, così da tenerlo a disposizione per la trasferta contro il Lecce, in attesa del rientro di Rafael Leao, che tornerà probabilmente dopo la sosta, e dell’arrivo di Harder. In ogni caso, sembra che stavolta sia quella giusta: Chukwueze è vicinissimo alla cessione. Il Fulham lo aveva cercato anche a gennaio, ma in quel caso non c’era il tempo materiale per concludere l’operazione.