Clamoroso Milan, affare Harder a rischio: i dettagli

L’acquisto di Harder è seriamente a rischio adesso: a quanto pare, la trattativa si è complicata in questi minuti. Cosa sta succedendo

Il Milan potrebbe rinunciare a Conrad Harder. La trattativa ha fatto molto discutere in questi ultimi giorni: dopo aver detto no a Boniface in seguito alle visite mediche, Giorgio Furlani ha spinto per l’acquisto dell’attaccante danese dallo Sporting Lisbona. Il motivo è presto detto: ragazzo giovanissimo, classe 2005, che nel giro di qualche anno può diventare un’ottima plusvalenza o, se dovesse andar vale, un investimento rientrato. Un’operazione in pieno stile Furlani e RedBird, molto più attenti all’aspetto finanziario che sportivo.

Era previsto l’arrivo di Harder nei prossimi giorni in Italia per le visite mediche e la firma sul contratto, ma il via libera dello Sporting Lisbona sarebbe arrivato soltanto in seguito all’acquisto di un sostituto. A quanto pare però qualcosa sta andando storto: sono insorte delle complicanze serie che stanno mettendo in discussione la buona riuscita dell’affare. Anzi, secondo quanto riportato da Sportitalia, adesso è molto probabile che alla fine l’acquisto di Harder salti.

Milan, sta per saltare l’acquisto di Harder: cosa sta succedendo

La trattativa si è complicata, ha sottolineato Michele Criscitiello. “A sorpresa potrebbe saltare tutto”, ha scritto il giornalista sui suoi profili social. In giornata, ci saranno nuovi contatti fra il Milan e lo Sporting Lisbona per capire il da farsi, ma a quanto pare dalla sede di via Aldo Rossi filtra adesso un certo pessimismo. Un altro clamoroso scenario sta per verificarsi in casa rossonera: un’operazione già definita e pronta per arrivare alle firme, adesso è seriamente a rischio.

Cosa succederà ora? In serata avremo sicuramente le idee più chiare in merito a quelle che saranno le mosse della società rossonera. Una cosa è certa: per l’ennesima volta, il Milan si sta rendendo protagonista in negativo di episodi che a questi livelli nel calcio raramente si erano visti, sul mercato e non solo. Se non arriva Harder, il Milan dovrà ributtarsi alla ricerca di un attaccante a pochi giorni dal gong: non è da escludere un ritorno di fiamma per Dusan Vlahovic, ma c’è da convincere la Juventus ad abbassare le pretese e il giocatore ad accettare un ingaggio dimezzato rispetto a quello attuale. E il tempo stringe. Inoltre, il Milan fra due giorni è di nuovo in campo per giocare contro il Lecce alla seconda giornata di campionato: lo farà senza Leao, ancora infortunato, e senza altre soluzioni offensive, considerando che Chukwueze sembra sempre più diretto verso il Fulham per 20 milioni.