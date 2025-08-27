Milan, caccia al difensore: tre nomi per far felice Allegri

I rossoneri pensano anche all’acquisto di un difensore centrale oltre agli altri obiettivi: tre nomi in corsa per accontentare Allegri

Il Milan potrebbe chiudere il mercato col botto. Sembra assurdo ma è vero: l’affare per Conrad Harder sta per saltare. Oggi ci saranno nuovi contatti con lo Sporting Lisbona, ma adesso da Casa Milan filtra pessimismo: i portoghesi non sono ancora riusciti a prendere un sostituto e per questo non è stato dato il via libera, a questo punto i rossoneri potrebbero quindi mollare la presa e cambiare obiettivo. Chiaramente, il nome più facile è quello che porta a Dusan Vlahovic: l’attaccante è in uscita dalla Juventus e ci sono già stati dei contatti nel corso dell’estate, ma ci sono sempre stati grossi dubbi. I bianconeri non hanno mai aperto a cifre più basse per la cessione, e il giocatore deve dimezzarsi lo stipendio per poter vestire la maglia del Diavolo. Nel frattempo, Tare vorrebbe regalare ad Allegri il suo pupillo: Adrien Rabiot. Trattativa in corso con il Marsiglia: i francesi chiedono 15 milioni, inoltre c’è da trattare con il giocatore e con la madre, e semplice non è. Occhio anche all’arrivo di un difensore centrale in questi ultimi giorni di mercato.

Milan, ritorno di fiamma per la difesa: i dettagli

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Milan potrebbe fare un tentativo per Pietro Comuzzo della Fiorentina. Non si è concretizzato il passaggio del difensore in Arabia Saudita: non ha voluto accettare l’offerta e così è rimasto in Italia. A questo punto potrebbero aprirsi di nuovo per lui le porte dei rossoneri, che lo avevano cercato anche dopo la cessione di Thiaw. L’affare in quel caso è saltato a causa delle cifre troppo alte, ma ora con le cessioni anche di Okafor e Chukwueze ci sono ancora più soldi.

Ci sono anche altre opzioni per la difesa. Ad esempio, resta sullo sfondo Merih Demiral, attualmente in Arabia Saudita: potrebbe tornare in Italia e riabbracciare Allegri. Pietro Balzano Prota ha invece fatto il nome di Andreas Christensen, in uscita dal Barcellona: è in scadenza di contratto fra un anno e gli spagnoli non vogliono mandar via da tempi non sospetti. Lui alzerebbe di sicuro il livello della qualità e anche dell’attenzione. Inoltre, è stato compagno di Nazionale di Kjaer, un grande leader di recenti successi rossoneri. Potrebbe essere la svolta perché arriverebbe a costi bassi e pronto ad aiutare la squadra a migliorare sotto tutti i punti di vista.