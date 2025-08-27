Milan spiazzato dagli agenti, richieste assurde: Tare cambia obiettivo

La trattativa per Harder sembra destinata a fallire, alcuni comportamenti non sono piaciuti: ecco cosa sta succedendo in casa Milan.

Il club rossonero sembrava aver messo le mani su Cornar Harder, ma esistono buone possibilità che non sarà lui il nuovo centravanti di Massimiliano Allegri. Raggiunto l’accordo con lo Sporting CP sul prezzo del cartellino (24 milioni di euro più 3 di bonus), sono sorti altri problemi.

Innanzitutto la società di Lisbona ha fatto presente che avrebbe liberato l’attaccante danese solo una volta bloccato un sostituto. La trattativa con il Panathinaikos per Ioannidis sembrava ben avviata, però ha subito uno stop. Questo fattore ha provocato dei problemi ai piani del Milan, ma non è stato l’unico. C’è dell’altro che sta facendo naufragare l’arrivo dell’ex Nordjaelland in Italia.

Milan, affare Harder: cosa è successo

Il giornalista Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha spiegato la situazione: “La trattativa per Harder non è mai stata chiusa. Non c’è mai stato l’ok dello Sporting per viaggiare a Milano e non c’è mai stato un accordo totale Milan-entourage. Infatti, il giocatore sta tenendo vive anche altre piste, tra cui il Rennes e alcune squadre della Premier League. Vuole scegliere con accuratezza il prossimo passo della sua carriera”.

Moretto sottolinea che gli agenti hanno avuto un comportamento non molto gradito dal Milan: “Quando sembrava che la trattativa si potesse chiudere, non si è mai arrivati alle firme, perché l’entourage del calciatore ha sempre cambiato delle condizioni all’interno del contratto che era stato offerto dal Milan. Harder ha temporeggiato e il club rossonero sta decidendo se ritirarsi da questa operazione. La trattativa è congelata, il Milan sta andando su altre alternative“.

Alcune fonti giornalistiche danno riaperti i discorsi per Dusan Vlahovic, centravanti che sarebbe in cima alla lista di Massimiliano Allegri. La Juventus può venderlo per 19-20 milioni di euro, così da evitare una minusvalenza a bilancio e non perderlo a zero tra meno di un anno, visto che il suo contratto scade a giugno 2026.

Il serbo conosce bene la Serie A e verrebbe a Milano volentieri, però per favorire questo trasferimento deve accettare uno stipendio abbastanza inferiore rispetto a quello che percepisce oggi a Torino. Il Milan non vorrebbe andare oltre i 6 milioni di euro netti annui, bonus compresi. Allegri spinge per il suo arrivo. Un nome alternativo è Tolu Arokodare, bomber nigeriano classe 2000 che milita in Belgio con la maglia del Genk e che è finito nel mirino del Wolverhampton, pronto a offrire 25 milioni di euro per portarlo in Premier League.