Un ex Milan si ritira, è ufficiale: tifosi commossi dal messaggio di addio

Un ex calciatore rossonero ha deciso di appendere le scarpe al chiodo: tramite i social network ha comunicato la scelta.

Sono diversi i giocatori che hanno lasciato il Milan al termine della scorsa stagione. Uno di questi è Alessandro Florenzi, arrivato nel calciomercato estivo 2021 quando c’erano ancora Paolo Maldini e Frederic Massara a guidare l’area sportiva.

Dopo un primo anno in prestito, il suo cartellino è stato riscattato dalla Roma. Il terzino classe 1991 era una figura importante anche per lo spogliatoio, considerando la sua esperienza e il suo carattere, ma purtroppo i problemi fisici hanno complicato le sue ultime stagioni in rossonero. Terminato il contratto nel giugno scorso, è rimasto senza squadra e ha riflettuto molto sul suo futuro.

Ex Milan, Florenzi ha deciso di ritirarsi

A Florenzi non sono mancate delle richieste in Italia e all’estero per proseguire la sua carriera di calciatore, però alla fine ha scelto diversamente. Tramite un lungo messaggio sui social network ha fatto un annuncio importante rivolgendosi al pallone dal calcio:

“Grazie di tutto, amico mio. Mi hai insegnato ad amare tutti i tifosi, dal primo all’ultimo senza eccezione. Ognuno di voi mi ha spinto a migliorare e ognuno di voi mi ha aiutato a risollevarmi dalle cadute che fanno parte di questo sport come della vita: vi sono davvero grato. Voglio ringraziare ogni compagno, allenatore, componente dello staff e dirigente, tutti nessuno escluso: giorno dopo giorno il vostro supporto e la vostra professionalità mi hanno permesso di crescere come uomo e come calciatore.

Ringrazio te, Ale, per aver visto qualcosa di speciale in quel piccoletto in mezzo al campo 17 anni fa. Tu e la famiglia della WSA siete stati, siete e sarete sempre una parte essenziale della mia vita, non solo calcistica.

Voglio ringraziare infine tutti coloro che mi hanno accompagnato in questo lungo viaggio, in particolare tutte le persone che lavorano silenziose dietro le quinte: ognuno di voi ha lasciato un segno dentro di me. Senza di voi non sarei la persona che sono oggi. Grazie ancora, amico mio: oggi ci salutiamo ma tu farai sempre parte di me“.

Florenzi ha preso una decisione certamente difficile, perché dopo una lunga carriera non è mai facile decidere di appendere gli scarpini al chiodo. Anche se in età avanzata e con acciacchi fisici, prima di arrendersi ci sono tante riflessioni che un calciatore fa prima di accettare che la scelta migliore è forse quella di dire basta. Vedremo se l’ex di Roma e Milan resterà lo stesso nel mondo del calcio con un ruolo diverso. Mesi addietro era trapelata l’ipotesi che diventare una sorta di club manager al Milan, però poi non ci sono stati sviluppi concreti.