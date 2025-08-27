Svolta Milan, nuovo colpo dal Chelsea: accordo sul contratto

La dirigenza rossonera sta pensando a un calciatore della squadra di Maresca per rinforzarsi: ecco le ultime news di mercato.

La trattativa per Conrad Harder sembra essere naufragata e il Milan sta pensando ad altri nomi per il reparto offensivo. Nel ruolo di centravanti il preferito di Massimiliano Allegri è sempre Dusan Vlahovic, da capire se ci potranno essere sviluppi positivi nei prossimi giorni. Il problema dell’operazione è lo stipendio del serbo, che dovrà fare una rinuncia per favorire il suo trasferimento a Milano.

Oltre a Vlahovic, un altro nome nella lista di Igli Tare è quello di Tolu Arokodare, nigeriano classe 2000 in forza al Genk. È stato proposto più volte e in questo momento c’è il pressing del Wolverhampton, pronto a offrire circa 25 milioni di euro per portarlo in Inghilterra. I Wolves potrebbero perdere Jorgen Strand Larsen, ex Primavera rossonero, per il quale il Newcastle United intende investire circa 60 milioni di euro.

Calciomercato Milan, novità in attacco: piace un esubero del Chelsea

Secondo quanto rivelato dal giornalista Fabrizio Romano, il Milan ha avviato contatti per Christopher Nkunku al fine di valutare un possibile trasferimento del giocatore in uscita dal Chelsea. L’ex Lipsia è uno dei nomi profili discussi all’interno della società rossonera in queste ore.

In Francia, il giornalista Santi Aouna di Footmercato ha spiegato che il Milan avrebbe quasi raggiunto l’accordo contrattuale con Nkunku (anche Gianluca Di Marzio di Sky Sport conferma che ci sarebbe un’intesa di massima) Inoltre, sarebbe pronto a offrire al Chelsea una cifra tra i 30 e i 40 milioni di euro per acquistare il cartellino. Il francese classe 1997 interessa anche a Lipsia, Aston Villa (offrono prestito secco) e Bayern Monaco (respinta l’offerta di prestito con obbligo di riscatto).

Vedremo se il Milan si porterà a casa Nkunku, calciatore che per caratteristiche sostituirebbe Noah Okafor, essendo in grado di giocare seconda punta, esterno sinistro offensivo e anche prima punta. Ha alle spalle tanti infortuni, quindi non si può escludere la strada di un prestito che preveda un obbligo di riscatto legato alle presenze. Nella scorsa stagione ha totalizzato 48 presenze, 15 gol e 5 assist.

Il 1° settembre terminerà la finestra estiva del calciomercato, quindi c’è sempre meno tempo per il Milan per chiudere le operazioni che mancano per completare la squadra di Allegri. I tifosi sono impazienti e lo è lo stesso Allegri.