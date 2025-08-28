Cessione ad un passo dopo Chukwueze: altri 25 milioni al Milan

I rossoneri preparano un’altra cessione dopo quella di Chukwueze: è vicino l’accordo per 25 milioni, affare ai dettagli

Il Milan si prepara a fare ancora cassa. Nei giorni scorsi, la società ha portato avanti una trattativa con il Fulham per la cessione di Samuel Chukwueze. Per due stagioni, il nigeriano ha deluso le attese: non è stato aiutato dagli allenatori, da Stefano Pioli a Sergio Conceicao, ma anche lui ci ha messo del suo. Per il suo bene, è necessario che cambi aria. Chukwueze era ed è tuttora un giocatore importante dalle evidenti qualità, ma deve ritrovare il contesto giusto come lo è stato per tanti anni al Villarreal (dove è stato protagonista in campionato e anche in Champions League).

La sua cessione al Fulham è vicina, probabilmente verrà definita dopo la gara col Lecce, così da dare ad Allegri almeno un’alternativa dalla panchina (come accaduto con la Cremonese). Dopo la gara di domani, sarà dato il via libera. Ma oltre a lui, il Milan potrebbe presto cederne un altro: ci siamo quasi anche per un’altra uscita che si potrebbe concretizzare a breve, forse anche prima della partita di domani al Via del Mare.

Un’altra cessione ad un passo: il Milan incassa 25 milioni

Fin dall’inizio del mercato, il Milan ha messo in uscita Yunus Musah. A giugno è stato molto vicino al Napoli: una trattativa a sorpresa che però non si è concretizzata per un mancato accordo fra le società, che non hanno trovato la quadra dal punto di vista delle cifre. La pista sembrava potersi riaprire da un momento all’altro, ma non se ne è più fatto nulla. Musah è stato poi accostato al Nottingham Forest e ad altre inglesi, ma negli ultimi giorni ha preso corpo un’altra strada.

Si è fatta avanti concretamente l’Atalanta, che vuole dare ad Ivan Juric un rinforzo importante per il centrocampo. L’ex Valencia ha una dote che piace particolarmente agli orobici (così come piaceva anche ad Antonio Conte) e cioè la capacità di adattarsi ad ogni posizione. Musah è un centrocampista ma con il Milan, a partire da Pioli, ha fatto anche l’esterno di centrocampo. Con Juric, potrebbe fare il quinto e, in caso di necessità, giocare in mezzo al campo. Stando alle ultime indiscrezioni, l’affare è vicino alla conclusione: il Milan potrebbe così incassare altri 25 milioni, dopo i 20 per Chukwueze, i 20 per Okafor e per tutti gli altri ancora. L’uscita di Musah potrebbe convincere Tare a puntare anche su un centrocampista, con Adrien Rabiot in prima fila nei gradimenti di Allegri.